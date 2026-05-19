Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov pozvao je visokog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Alijansu civilizacija Migela Anhela Moratinosa da reaguje povodom, kako je navedeno, progona kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve (UPC), saopštilo je danas rusko Ministarstvo spoljnih poslova nakon sastanka u Moskvi.

U saopštenju ruskog Ministarstva navodi se da je čelniku Alijanse civilizacija upućen "hitan poziv" da odgovori na situaciju u vezi sa, kako Moskva tvrdi, pritiscima na kanonsku pravoslavnu crkvu u Ukrajini.

"Izražena je nada da će Alijansa civilizacija pod rukovodstvom Migela Anhela Moratinosa doprineti neutralizaciji ozbiljnih izazova savremenog doba, koje karakterišu manjak poverenja i rastuća fragmentacija u uslovima pojačanih međunarodnih tenzija", navedeno je u saopštenju, preneo je TASS.

Rusko ministarstvo je istaklo da Moskva pridaje veliki značaj razvoju "plodonosnih i obostrano korisnih odnosa" sa Alijansom civilizacija, koju vidi kao "univerzalnu i depolitizovanu platformu" u okviru sistema UN, namenjenu saradnji zasnovanoj na ravnopravnosti i poštovanju različitih religija, kultura i tradicija.

Ukrajinska Vrhovna rada usvojila je 20. avgusta 2024. godine zakon kojim se uvodi zabrana kanonske UPC.

Sveukrajinski savet crkava i verskih organizacija podržao je 17. avgusta 2024. godine predlog zakona o zabrani kanonske UPC.

Članovi Sveukrajinskog saveta izrazili su podršku kursu predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog "ka duhovnoj nezavisnosti, zaštiti ustavnog poretka, javnoj bezbednosti, ljudskim pravima i osnovnim slobodama".

Ukrajinske vlasti su 2022. godine pojačale svoje akcije protiv UPC.

Oni su vršili pretrese episkopa i sveštenika, crkava i manastira, uključujući Kijevopečersku lavru, kako bi pronašli tragove "antiukrajinskog delovanja".