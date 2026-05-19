Njegova ispovest o vlazi, buđi i problemima sa stanodavcima šokirala je mnoge korisnike interneta.

"Stan me je koštao zdravlja i živaca"

Mladić tvrdi da je stan bio prepun vlage i buđi, zbog čega je morao da baca odeću i obuću.

Stan je pun vlage, bacio sam dosta odeće i patika jer se ubuđalo — napisao je ogorčeni podstanar.

Situacija je, kako kaže, otišla toliko daleko da je morao da kupi novi dušek za 350 evra jer je stari bio potpuno prekriven buđi.

Pored toga, dodatno je platio i otpušavanje WC-a, a depozit od 500 evra nikada mu nije vraćen.

"Dolazili su mi na posao po pare"

Poseban bes izazvale su njegove tvrdnje da su mu stanodavci navodno dolazili čak i na radno mesto kako bi tražili novac za kiriju.

Užasni ljudi totalno. Zidovi crni — napisao je.

Tvrdi i da su nenajavljeno dolazili u stan, kao i da su u njemu punili svoje akumulatore za drugu lokaciju.

Zdravlje mu bilo ozbiljno ugroženo

Podstanar kaže da je zbog uslova u stanu konstantno kašljao i više puta odlazio kod lekara.

Molio sam ih da saniraju zidove, a rekli su mi da kupim prečišćivač vazduha ako mi smeta — tvrdi on.

U objavi je upozorio druge da dobro paze kakav stan iznajmljuju, navodeći da ovakvi uslovi mogu ostaviti ozbiljne posledice po zdravlje.

Internet podeljen oko cele priče

Njegova ispovest izazvala je burne reakcije.

Dok su jedni tvrdili da je ovakvih stanova sve više i delili slična iskustva, drugi su ga kritikovali pitanjima:

„Kako si pristao na to?“

„Zar nisi video u kakvom je stanju?“

Mnogi smatraju da su problemi sa vlagom, buđi i depozitima postali svakodnevica na tržištu nekretnina, posebno u gradovima gde su kirije poslednjih godina drastično skočile.