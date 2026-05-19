Američki lekar Daniel Kenigsberg ostao je u potpunom šoku kada je 2023. godine, tokom posete rodnom gradu, otkrio da se na njegovom zemljištu, koje je čuvao za svoju decu više od 30 godina, nalazi tuđa kuća vredna oko 1,4 miliona evra. Plac pored porodične kuće u Fairfieldu, koji je Kenigsberg kupio 1991. godine i nakon smrti brata 2011. postao jedini vlasnik, trebalo je da ostane u porodici. Međutim, umesto praznog zemljišta, zatekao je veliku, novogradnju sa četiri spavaće sobe.

Kasnijom istragom otkriveno je da je građevinska kompanija Sky Top Partners LLC kupila parcelu za oko 325.000 evra od muškarca iz Južne Afrike koji se lažno predstavljao kao vlasnik. Prevarant je koristio falsifikovanu dokumentaciju i čak pasoš na Kenigsbergovo ime, sa pogrešnim datumom rođenja i lažnom fotografijom. Na žalost, investitori nisu sumnjali, što je omogućilo da prevara bude realizovana.

Advokat Kevin Kneupper ističe da su ovakve prevare moguće jer su podaci o vlasništvu nad zemljištem u mnogim američkim saveznim državama lako dostupni online. “Vrlo je jednostavno saznati ko je vlasnik, a potom se lažno predstavljati kao ta osoba,” upozorava Kneupper, dodajući da ovakve situacije otvaraju brojne pravne probleme i dugotrajne sporove.

Ovaj slučaj upozorava na rizike investicija i vlasništva nad zemljištem u digitalnoj eri, kada lažni dokumenti i lako dostupni javni podaci mogu dovesti do gubitka imovine bez ikakve fizičke prisutnosti vlasnika. Daniel Kenigsberg, koji je zemljište čuvao decenijama za buduće generacije, sada se suočava sa dugim pravnim putem da povrati ono što je decenijama bilo njegovo, piše Večernji.hr