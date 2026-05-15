Stanovništvu je izdato upozorenje da se skloni u zatvorene prostore i ostane unutra dok traje procena situacije, dok su nadležne službe pokrenule operacije nadzora i kontrole vazdušnog prostora, preneo je portal Yle.

Odbrambene snage Finske su uvele privremenu zonu ograničenja letova kako bi omogućile bezbedno postupanje i sprečile neovlašćeni ulazak u pogođeni vazdušni prostor. Istovremeno su privremeno obustavljeni i preusmereni vazdušni i pomorski saobraćaj u širem području Helsinkija, uključujući i operacije na aerodromu Helsinki-Vanta.

Policija je tokom jutra saopštila da su više puta viđeni dronovi u južnom delu zemlje, dok su u operaciju nadzora uključeni i vojni avioni tipa "Hornet", koji su patrolirali iznad Usima i u blizini Helsinkija.

Finske službe za vanredne situacije kasnije su saopštile da je bezbednosna uzbuna povučena i da je situacija stavljena pod kontrolu. Vlasti su ocenile da su preduzete mere bile preventivne prirode.

Premijer Finske Peteri Orpo poručio je građanima da je "bezbedno ići u školu i na posao", uz najavu dodatnog izveštavanja javnosti o incidentu.

Uprkos poremećajima u jutarnjem saobraćaju, javni prevoz u Helsinkiju uglavnom je nastavio da funkcioniše, iako je deo autobuskih linija bio otkazan ili privremeno obustavljen.

Ukrajinski dronovi pali na teritoriju Finske

Podsetimo, krajem marta ove godine dva ukrajinska drona pala su na teritoriju Finske.

Ukrajina je potvrdila da su se ukrajinski dronovi srušili u toj zemlji i uputila zvanično izvinjenje, tvrdeći da bespilotne letelice nisu namerno poslate u Finsku. Incident je prvi objavio finski premijer Peteri Orpo, koji je izneo tvrdnju da su dronovi lansirani u okviru tekućih napada Kijeva na susednu Lenjingradsku oblast Rusije.

Borbeni avioni F/A-18 Hornet bili su raspoređeni da prate dronove, ali nisu koristili supresivnu vatru kako bi se izbegla kolateralna šteta, prema pisanju Yle News-a. Ministarstvo odbrane je saopštilo da su se bespilotne letelice na kraju srušile u blizini grada Kouvola, otprilike 100 kilometara zapadno od ruske granice, preneo je tada RT.

