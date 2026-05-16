Rusija je pojednostavila proceduru za dobijanje ruskog državljanstva za stanovnike Pridnjestrovlja, regiona koji se nalazi u Moldaviji, što ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenjuje kao deo šire strategije regrutovanja novih vojnika i pokušaja da se ta teritorija predstavi kao ruska.

Zelenski je naveo da takvi potezi predstavljaju pokušaj dodatnog političkog i bezbednosnog uticaja na region, te je dodao da je naložio Ministarstvu spoljnih poslova Ukrajine da stupi u kontakt sa Moldavijom radi zajedničke procene situacije i mogućih zajedničkih koraka.







Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je danas na društvenoj mreži Iks video-snimak za koji tvrdi da prikazuje deo rezultata aktuelnih operacija ukrajinskih snaga protiv ruskih ciljeva.

Uz objavljeni snimak, Zelenski je naveo da operacije i dalje traju i da javnosti za sada prikazuje samo deo pogodaka koje je ukrajinska vojska ostvarila.

"Veći deo operacija je još u toku, tako da ovaj video prikazuje samo deo naših rezultata. Amfibijski hidro-avion Be-200, helikopter Ka-27, teretni brod sa municijom, raketni sistem 'pancir-S1' zemlja-vazduh i artiljerijski sistem, kao i 'tor' raketni sistem zemlja-vazduh, jedinica za komunikacije Redut-2US, dronovi, i mnogi drugi ciljevi su pogođeni", napisao je Zelenski.

Evropska unija mogla bi već u ponedeljak da odobri uslove za veliki finansijski paket pomoći Ukrajini vredan ukupno 90 milijardi evra, dok bi prva tranša od devet milijardi mogla da stigne u Kijev već sredinom juna, prenosi Politiko pozivajući se na izvore iz Brisela.

Lideri EU su još u decembru postigli dogovor o ovom zajmu kako bi pomogli Ukrajini da finansira odbranu od ruske invazije. Kijev se trenutno suočava sa budžetskim manjkom od najmanje 135 milijardi evra tokom ove i naredne godine, a evropska sredstva trebalo bi da pomognu pokrivanje budžetskih rupa i finansiranje novih dronova za odbranu.

Pre isplate sredstava, Evropska unija mora da usvoji Memorandum o razumevanju kojim će biti definisani svi uslovi korišćenja zajma, pošto deo novca dolazi direktno iz budžeta EU. Prema navodima evropskih zvaničnika, detalji sporazuma trebalo bi da budu objavljeni u utorak, dan nakon očekivanog usvajanja.