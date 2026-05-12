Predstavnike Finske na ovogodišnjoj Pesmi Evrovizije, Lindu Lampenius i Pita Parkonenoma, već prate brojni skandali

Ekipa srpskih novinara koja je trenutno u Beču, gde se održava najprestižnije muzičko takmičenje u Evropi, susrela se sa predstavnicima Finske, ali oni prvobitno nisu bili zainteresovani za saradnju.

Na čuvenom Tirkiznom tepihu koji se održao u nedelju, 10. maja, reporteri iz Srbije, pokušali su da dobiju izjavu od Linde i Pita, ali su njihovi predstavnici za medije izjavili da im "promocija u Srbiji nije potrebna".

Na insistiranje novinara RTS-a da ipak dobijemo priliku da barem i kratko porazgovaramo sa njima, oni su pristali da odgovore samo na dva pitanja.

Odgovori su bili poprilično šturi, a ljudi iz njihove delegacije merili su vreme i rukama signalizirali koliko je pitanja još preostalo.

Ipak, ovo nije bila situacija samo sa srpskim medijima. Kolege iz Azerbejdžana doživeli su veoma sličnu, neprijatnu situaciju sa njima, što su potvrdili za portal Telegraf.

Podsetimo, društvene mreže preplavila je informacija da je pomenuta Finkinja, Linda Lampenius, nastupala za NATO trupe na Kosovu.

Prema dostupnim informacijama koje mogu da se pronađu na Vikipediji, taj nastup bio je deo njene međunarodne karijere i brojnih angažmana.

Linda je nastupala za američke pomorske snage u Evropi i Africi (NATO Band), zbog čega je izgubila simpatije našeg naroda.

Takođe, ovaj dvojac optužen je nakon prvih proba od strane publike da je privilegovan u odnosu na druge izvođače.

Njima je dozvoljeno muziciranje uživo, odnosno izvođenja delova solo violine u mikrofon.

S druge strane, švajcarskoj predstavnici Veroniki Fusaro onemogućeno je da uživo izvede solo deonice na gitari.

