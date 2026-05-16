Plaćenici iz baltičkih zemalja i istočne Evrope beže iz Ukrajine i traže posao na manje opasnim lokacijama, izjavio je mbasador po posebnim nalozima Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik u intervjuu za RIA Novosti.

"Danas iz redova stranih plaćenika beže Evropljani, istočnoevropljani i pripadnici baltičkih naroda. Dosta su se borili i beže u različitim pravcima. Traže blaži i lakši rat, gde ne tuku tako žestoko i gde nije toliko opasno", rekao je on.

On je zatim izneo tvrdnju da ukrajinske oružane snage zamenjuju one koji pobegnu ljudima sa krivičnim dosijeom ili onima koji traže posao.

Kako piše ruska agencija, Ministarstvo odbrane Rusje je više puta saopštilo da su plaćenici iz drugih zemalja eliminisani u Ukrajini .

Ministarstvo je naglasilo da ih Kijev koristi kao „topovsko meso“.

