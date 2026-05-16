Slovački premijer Robert Fico ponovo je izazvao buru na evropskoj političkoj sceni nakon što je komentarisao glasine o navodnoj zavisnosti ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog od narkotika. Njegova izjava dolazi u trenutku kada su odnosi između pojedinih evropskih lidera i Kijeva već ozbiljno zategnuti zbog rata u Ukrajini, finansijske pomoći i političkih sukoba unutar Evropske unije.

Fico je odgovorio na pitanje o sve češćim tvrdnjama koje kruže društvenim mrežama i pojedinim medijima, a koje se odnose na navodne probleme Zelenskog sa drogom.

Verujem da ako se nešto objavljuje iznova i iznova, treba da važi princip: nema dima bez vatre - rekao je Fico.

Njegova izjava odmah je izazvala oštre reakcije i dodatno podgrejala raspravu koja već mesecima traje na internetu i u političkim krugovima.

Bivša portparolka govorila o navodnim problemima

Priča je dodatno dobila na pažnji nakon intervjua koji je bivša portparolka Vladimira Zelenskog, Julija Mendel, dala američkom novinaru Tucker Carlson. U tom razgovoru pomenute su tvrdnje o navodnim problemima ukrajinskog predsednika sa narkoticima.

Mendel je govorila o pritiscima unutar ukrajinskog političkog sistema, ali i o atmosferi koja vlada oko samog predsednika. Njene izjave veoma brzo su se proširile društvenim mrežama, posebno među kritičarima vlasti u Kijevu.

Ipak, zvaničnih potvrda za ove tvrdnje nema, dok ukrajinske vlasti već duže vreme odbacuju ovakve optužbe kao deo propagandnog rata protiv Kijeva.

Fico sve otvorenije kritikuje Kijev

Robert Fico je poslednjih meseci postao jedan od najglasnijih evropskih lidera koji otvoreno kritikuju politiku prema Ukrajini. Slovački premijer više puta je poručio da rat nema vojno rešenje i da Zapad, prema njegovom mišljenju, produžava sukob slanjem oružja i novca.

Njegove izjave često izazivaju reakcije iz Brisela i evropskih prestonica, a sada je dodatnu pažnju privukao upravo komentar o Zelenskom.

Ova izjava mogla bi dodatno da pogorša odnose između Bratislave i Kijeva, posebno u trenutku kada Evropska unija pokušava da održi jedinstven front prema Rusiji i ratu u Ukrajini.

Ostaje da se vidi da li će iz kancelarije Vladimira Zelenskog stići odgovor na Ficove komentare ili će se čitava priča dodatno rasplamsati narednih dana.