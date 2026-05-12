Bivša portparolka ukrajinskog predsednika Julija Mendel iznela je tvrdnje koje su izazvale veliku pažnju i burne reakcije, navodeći da je Volodimir Zelenski još 2019. godine tokom sastanka sa Vladimirom Putinom u Parizu navodno obećao da Ukrajina nikada neće postati članica NATO-a.

Mendel je u intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu rekla da je lično prisustvovala tom sastanku i da se danas, kako tvrdi, prećutkuje ono što je tada izgovoreno iza zatvorenih vrata.

Mendel: Malo ljudi zna šta je tada rečeno

Prema njenim rečima, Zelenski je tada Putinu direktno rekao da Ukrajina neće ulaziti u NATO.

– Bila sam na sastanku Zelenskog sa Putinom 2019. godine u Parizu. Veoma malo ljudi zna istinu, a to je da je on lično razgovarao sa Putinom i obećao mu da Ukrajina nikada neće ući u NATO. Dakle, on je u pravu – izjavila je Mendel.

Njena tvrdnja odmah je izazvala veliku pažnju jer se pitanje ulaska Ukrajine u NATO smatra jednom od ključnih tema sukoba između Moskve i Kijeva.

„Ukrajina nikada nije bila blizu NATO-a“

Mendel tvrdi da u tom obećanju nema ništa neobično jer Ukrajina, prema njenim rečima, ni tada ni danas nije bila spremna za članstvo u Alijansi.

– Veoma malo ljudi je znalo da je on to obećao. Ukrajina nikada nije bila blizu Alijanse. Za to moramo da imamo tržišnu ekonomiju i sprovedene reforme – rekla je bivša portparolka Zelenskog.

Ona smatra da se pitanje NATO-a godinama koristi više kao politički slogan nego kao realan cilj koji je mogao brzo da bude ostvaren.

„Ni Bajden nije želeo Ukrajinu u NATO-u“

Mendel je odbacila tvrdnje da je problem nastao tek sa Donaldom Trampom.

Prema njenim rečima, ni administracija Džoa Bajdena nije zaista želela da vidi Ukrajinu kao članicu NATO-a.

– Nije stvar u tome što Tramp ne želi da vidi Ukrajinu u NATO-u. Ni Bajden to ne želi. Nije reč o ličnostima, jednostavno nismo spremni za ulazak u NATO. Ne postoji konsenzus o tom pitanju. To su izmišljotine i laži – rekla je Mendel.

Optužila Zelenskog da koristi NATO kao politički štit

Posebno snažne reakcije izazvao je deo intervjua u kojem Mendel tvrdi da Zelenski insistira na NATO-u iako zna da je taj cilj trenutno nedostižan.

Govoreći o „planu pobede“ koji je Zelenski predstavio krajem 2024. godine, Mendel je ocenila da je ukrajinski predsednik svestan da ulazak u NATO nije realan, ali da ga koristi kao politički argument.

– On insistira na ulasku u NATO, znajući da je to nemoguće. Takođe je postavljao neispunjive zahteve i pretvarao ih u uslov za mir kada je predstavio „plan pobede“ – rekla je.

Potom je još direktnije kritikovala bivšeg šefa.

– On je smislio taj plan, ali to je smešno, to je nemoguće. Koristi ga da opravda svoje postupke i da sebi napravi imidž heroja – izjavila je Mendel.

Izjava izazvala veliku pažnju

Njene tvrdnje izazvale su veliku pažnju jer dolaze od osobe koja je bila deo najužeg tima Volodimira Zelenskog i učestvovala u važnim međunarodnim razgovorima.

Ako bi se njene tvrdnje pokazale tačnim, to bi moglo dodatno da pojača rasprave o tome šta je zaista dogovarano između Moskve i Kijeva pre početka rata i koliko je pitanje NATO-a korišćeno kao politički instrument u godinama koje su usledile.