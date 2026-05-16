Simbolika broja "9" pod kojim večeras nastupa Srbija izazvala je veliku pažnju među fanovima Evrovizije. Bend Lavina upravo će pod tim rednim brojem predstavljati našu zemlju u velikom finalu, a mnogi smatraju da bi to mogao biti dobar znak.

Zanimljivo je da su prethodnih godina upravo pod brojem 9 nastupali i pojedini pobednici takmičenja. Švedska zvezda Loreen je 2023. godine sa pesmom Tattoo odnela pobedu nakon nastupa pod istim rednim brojem, dok je prošle godine identičnu poziciju imao i austrijski predstavnik JJ, koji je takođe završio na vrhu tabele.

Na društvenim mrežama već se uveliko komentariše da broj 9 možda nosi posebnu sreću na evrovizijskoj sceni. Da li je reč o slučajnosti ili pravoj simbolici, publika će saznati već večeras.

Jedno je sigurno, Lavina večeras nastupa pod brojem koji je prethodnih godina bio posebno uspešan za favorite i pobednike, pa se mnogi nadaju da bi Srbija mogla da ostvari zapažen rezultat.

"Vrišti za mene, Evropo!"

Frontmen benda Lavina, Luka Aranđelović, već je privukao veliku pažnju tokom polufinala kada se na sceni pojavio u kostimu teškom čak 20 kilograma, uz upečatljive kandže i dramatičnu scenografiju.

Nastup je počeo nešto mirnije, pod plavičastim svetlima, dok je atmosfera postajala sve intenzivnija kako se pevač približavao kameri.

Na samom kraju pesme „Kraj mene“, Luka se direktno obratio publici širom Evrope i glasno uzviknuo:

"Vrišti za mene, Evropo!" - rečenica koja je momentalno postala viralna među fanovima takmičenja.

