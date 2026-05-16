Večeras se održava veliko finale Pesme Evrovizije 2026 u Beču, a publiku očekuje spektakl sa 25 država koje će se boriti za prestižni kristalni trofej. Ovogodišnje izdanje jubilej je takmičenja, budući da Evrovizija slavi 70 godina postojanja, a atmosfera u austrijskoj prestonici već danima je usijana.

Među glavnim favoritima za pobedu izdvajaju se Finska, Australija i Grčka, dok fanovi posebno iščekuju nastup Srbije koju ove godine predstavlja LAVINA sa pesmom „Kraj mene“. Naši predstavnici nastupili su pod rednim brojem 9.

Domaćin poslednji na bini

Domaćin ovogodišnjeg takmičenja je nastupio poslednji.

Cosmó iz Austrije pevao je pesmu "Tanzschien" koja je imala originalan nastup.

Na sceni su predstavili zvezdu oko oka, metalik maske sa likovima životinja i lažne trbušnjake.

Rumunija posle dve godine tu

Posle 2 godine pauze, Rumunija je učesnik Evrovizije, sa neobičnim performansom.

Pored toga Rumunija ima inovativan naziv za pesmu "Choke Me", što u prevodu znači "davi me".

Norveška

Norvešku na Pesmi Evrovizije predstavlja izvođač Jonas Lovv sa pesmom "Ya ya ya", energičnom pop-rok numerom sa zaraznim refrenom, a u finalnoj večeri zablistao je u punom sjaju

Italijan raspametio halu u Beču

Pesma Per sempre sì (Zauvek da) duboko je ukorenjena u tradiciji napolitanske kancone, žanra poznatog po romantičnim i melanholičnim temama. Ipak, Da Vinči, 57-godišnji umetnik odrastao u Napulju, unosi moderne elemente.

Na kraju nastupa, Vinči je zaplakao.

Kipar je dao najbolje

Antgoni predstavlja Kipa, a već kao vrlo mlada potpisala je ugovor sa velikom produkcijskom kućom.

Rođena je u Londonu, a pesmom "Yalla" predstavlja svoju zemlju - Kipar.

Felisija predstavlja Švedsku

Pesma My System opisuje se kao moderna elektro-pop numera sa primesama tehna, stvorena da dominira plesnim podijumima.

Nastala je tokom internacionalnog muzičkog kampa na Islandu, a na njoj je radio tim autora iz Švedske, Danske i Norveške.

Litvanije kao "živa skulptura"

Predstavnik Litvanije Lajon Ceka, u Beč donosi jedan od tehnički najzahtevnijih nastupa u istoriji takmičenja, sa centralnim elementom u vidu „žive skulpture" koja se raspada na sceni tokom izvođenja pesme Sólo Quiero Más.

Umetnik Lajon Ceka, čije je pravo ime Tomas Alenčikas, objasnio je da se ne radi o običnoj scenografiji.

Poljsku je predstavljala Alisija

Nakon što je obezbedila mesto u finalu Evrovizije u Beču, predstavnica Poljske Alisija Šemplinjska sa pesmom Pray (Molitva) suočava se sa podeljenim očekivanjima.

Dok joj kladionice daju minimalne šanse za pobedu, analitičari veruju da bi mogla biti jedno od iznenađenja večeri.



Finska favorit

Finska se u finalu predstavila 17. po redu i važe za najvećeg favorita.

Spoj klasične violinistkinje svetskog glasa i pop zvezde, ali pedesetšestogodišnja Linda Lampenijus i tridesetšestogodišnji Pete Parkonen stvorili su nešto što se opisuje kao jedinstveno u novijoj istoriji Evrovizije. NJihova pesma Liekinheitin je moćna balada koja kombinuje elemente roka, klasike i dens muzike, ali iza nje leži mračna priča.

Moldavija 16. po redu Pesmom "Viva Moldova" ove godine se predstaavlja Moldavija. Reper Satoshi je izveo brzu pesmu, sa vrlo energičnim nastupom. Tekst pesme je fokusiran na nacionalni identitet i zajedništvo.

Francuskinja maloletna Ove godine Francuze predstavlja Monroe sa pesmom Regarde ! (Pogledaj!). Francuska je poslednjih godina na Evroviziji često slala pesme koje imaju jaku umetničku atmosferu i francuski šansonski duh, ali u „modernom pakovanju“. Monro nastavlja tu tradiciju.

Britanac izveo svoju pesmu

Velika Britanija koja ove godine predstavlja neobični projekat LOOK MUM NO COMPUTER sa pesmom Eins, Zwei, Drei (Jedan, dva, tri).

Britanci su deo „velike petorke“, pa su direktno u finalu. Za 70 godina postojanja Evrosonga, pobedili su pet puta.

Hrvatice izvale "Andromedu"

Hrvatsku predstavlja grupa "Lelek" - pet devojaka koje su izvele pesmu "Andromeda".

Pesmu je napisala Srpkinja, pevačica Zorja Pajić koju nisu hteli da povedu u svoj tim.

Članice benda na licu i rukama nose iscrtane motive tradicionalnih tetovaža, referencu na vekovni običaj poznat kao „sicanje" – praksu koja je bila rasprostranjena među Hrvaticama za vreme osmanske vladavine. Tetovaže, najčešće krstovi i geometrijski ornamenti, služile su kao trajni znak vere i otpora, način da se sačuva kulturni i verski identitet u teškim vremenima.

Dara Bugarka razdrmala Arenu

Na red je došla i Dara iz Bugarske, koja je skočila na kladionicama čak na treće mesto i važi za jedan od najvećih favorita.

Izvela je svoju brzu pesmu Bangaranga uz energičan nastup, koju je publika u dvorani pozdravila virskom.

Njen scenski nastup važi za jedan od vizuelno najambicioznijih u ovogodišnjem takmičenju, a pesma Bangaranga oslanja se na snažan elektro-pop zvuk i klupsku energiju.

Češka dospela do finala

Danijel Zizka predstavlja Češku pesmom Crossroads (Raskršće) koja govori o velikim životnim odlukama i trenucima kada čovek mora da izabere put kojim će nastaviti.

Češka je poslednjih godina postala zemlja koja redovno šalje moderne i pesme „koje voli radio“.

Predstavnik Malte izveo pesmu "Bella"

Maltu predstavlja AIDAN, jedan od najpopularnijih mladih izvođača iz njihove zemlje.

Njegova pesma Bella (Lepa) donela je na evrovizijsku binu vedar i radio-frendli pop zvuk.

Lavina raspametila Beč

Devti po redu u ovom finalu su predstavnici Srbije, a već na samom početku su ih pozdravili aplauzom.

Članovi grupe Lavina su izveli pesmu "Kraj tebe".

Svojim nesvakidašnjim nastupom, u kostimima od 20 kilograma, Srbi su doveli sve u Areni do ludila.

LELÉKA predstavila Ukrajinu

Pevačica LELÉKA izvela je svoju pesmu kojom predstavlja Ukrajinu i kojom se večeras bori za pobedu.

Predstavila se pesmom Ridnym - "Voljenima".

Ova zemlja je jedna od najuspešnijih na Evroviziji i gotovo uvek šalje nastupe koji kombinuju savremeni zvuk sa motivima koji su deo nacionalnim identitetom.

Grk je peti, dobio nestvaran vrisak

Predstavnik Grčke, Akilas je jedan od najvećih favorita na ovogodišnjoj Evroviziji.

On je izveo energičan nastup za svoju pesmu "Ferto".

U tigrastom kompletu i neobičnim "čupavim" čizmama zapalio je scenu.

Predstavnik Albanije peva o majci

Nakon što se sramno ponašao u bekstejdžu gde je ljubi zastavu takozvanog Kosova, predstavnik Albanije ove godine peva emotivnu baladu posvećenu majci, ali i tužnoj priči o odlasku iz porodice.

Alis je muzičar koji je, u mladosti, uspeo da izgradi impresivan profil na albanskoj muzičkoj sceni. Svira i klavir i gitaru, što mu je omogućilo da eksperimentiše sa različitim muzičkim stilovima i stvori jedinstveni umetnički identitet. Negova karijera je krenula ubrzanom putanjom nakon pobede na petom izdanju X Factor Albania.

Belgiju predstavlja Esila

Četvrti po redu su Belgijanci, a njih predstavlja mlada i talentovana Esila..

Ona je u veloj mini haljii sa pertlama napravila ludilo na sceni, dok je izvodila pesmu " Dancing on the Ice".

Esila, čije je pravo ime Alis Van Esbek, tridesetogodišnjakinja koja se proslavila kao finalistkinja devete sezone takmičenja The Voice Belgiqu, odrasla je na francuskim šansonama, a svoj muzički identitet je gradila slušajući džez, folk i fank legende, a vokalnu tehniku usavršavala je na institutu IMEP u Namuru.

Izrael treći

Izrael ove godine predstavlja Betan.

Pesma Mišel opisuje oslobađanje iz nezdrave ljubavne veze. Tekst, koji se prepliće na tri jezika, potpisuju Nadav Aharoni, Slil Klifi i Juval Rafael, koja je predstavljala Izrael na Evroviziji prethodne godine. Aharoni i Klifi su komponovali muziku, stvarajući moćnu baladu koja, prema rečima kritičara, spaja duh pariskih braserija iz sedamdesetih sa modernom produkcijom.

Reakcije muzičkih kritičara i obožavalaca su podeljene. Mnogi hvale pesmu kao „emotivnu, moćnu i dopadljivu“, ističući Betanov harizmatičan nastup i vokal, koji je opisan kao „promukao i prožet dahom emocija“. Smatraju da spoj jezika i muzičkih stilova ima potencijal za visok plasman.

Sara predstavila Nemačku

Lepa i vatrena Sara je pravo osveženje na Evroviziji, a predstavila je Nemačku.

Izvela je pesmu "Fire", uz vatreni ples na sceni.

Iskusna umetnica, koja se proslaviča 2011. kao drugoplasirana u takmičenju Deutschland sucht den Superstar. Već je objavila šest studijskih albuma, i pobedila u TV formatima poput Plesa sa zvezdama i Tvoje lice zvuči poznato.

Pesma Fire, koju potpisuje sa timom autora, kombinuje savremeni pop sa eksplozivnom dens produkcijom.

Veče otvorila Danska

Predstavnik Danske je otovrio veliko finale.

Seren Torpegard Lund predstavlja novu generaciju danskih kantautora. NJegove pesme karakterišu introspektivni tekstovi i smirena skandinavska produkcija. Kritika ga često opisuje kao izvođača koji uspeva da stvori intimnu atmosferu i na velikoj sceni što je večeras i uradio numerom Før Vi Går Hjem (Pre nego što odemo kući).

Počelo glasanje!

Otvoreno je glasanje za pobednika Evrovizije 2026! Pobednik u finalu Evrovizije bira se kombinacijom glasova publike i poena stručnog žirija u odnosu 50:50.

Gledaoci mogu glasati putem zvanične aplikacije Eurovision Song Contest, slanjem SMS poruka ili pozivom na brojeve koji se prikazuju na ekranu tokom direktnog prenosa.

Iz Srbije se glasa slanjem SMS poruke sa rednim brojem favorita na broj 1557.

Defile zastava svih finalista: Srbi dobili ogroman vrisak

Deveti po redu prošeali su ponosni članovi grupe Lavina sa raširenom zastavom Srbije.

Počinje veliko finale

Tačno u 21 čas počelo je veliko finale Evrovizije u Beču.

Veče je počelo kratkom retrospektivom od prošle godine i proglašenjem pobednika Džej Džeja.

Kao što tradicija nalaže, program otvara prošlogodišnji pobednik. DŽej DŽej će izvesti spektakularnu numeru pod nazivom The Queen of the Night, koja spaja elemente Mocartove klasične muzike sa modernim pop zvukom, a na sceni će mu se pridružiti više od 40 plesača i akrobata.

Tokom ove tačke biće predstavljeni i finalisti kroz tradicionalni defile zastava.

Promena na nastupu

Šef delegacije Srbije na Evroviziji, Uroš Marković, oglasio se pred početak velikog finala u kom će naša grupa "Lavina" nastupiti pod rednim brojem 9.

Uroš je otkrio kakva je atmosfera u timu i da li je došlo do promena u samom nastupu.

- U ovom trenutku se dešava proba finala, mislim da je trenutno poslednji izvođač Austrija i zatvara se proba. Atmosfera je fenomenalna, u našoj ekipi je takođe odlična atmosfera. Momci su imali probu, svaka je bila sve bolja i bolja. Večeras očekujemo najbolje izdanje od kad smo ovde došli - rekao je Uroš.

On je istakao da momci iz grupe "Lavina" nemaju tremu i da su fokusirani na nastup.

- Treme nema, fokus je na nastupu. Ni u delegaciji ni u grupi našoj. Neki je mir, fokus na nastup da to sve bude onako kako smo se dogovorili. Oni jedva čekaju da sve počne, energija se vidi na sceni. Ta odgovornost je zajednička. Svaku odluku donose zajedno. Nema, to nije moguće. Bitno je da se sve dobro izvede, da Luka dobro izvede, to ne sumnjamo. Jedina promena je ta što se čikica koji iznosi plašt u poslednje dve probe nije video. To je jedina promena - rekao je Uroš koji ne krije da našu grupu svi obožavaju u Beču.

- Bio je red za slikanje sa njima, veliki broj fanova i na ulici. Ostali izvođači se takođe slikaju sa njima, pričaju. Sve je jako pozitivno - kazao je on za Blic.

Fanovi širom Evrope već prognoziraju pobednika, dok društvene mreže gore od komentara o favoritima i scenskim nastupima.

Sistem glasanja

Glasanje počinje pre izvođenja prve takmičarske kompozicije, traje tokom izvođenja svih pesma, i završava se 40 minuta nakon izvođenja poslednje numere. Iz Srbije je moguće glasati putem SMS poruke ali i onlajn na www.esc.vote. Svako može glasati najviše deset puta.

Publiku pred ekranima, kao i onu u dvorani, kroz program finala, će voditi Viktorija Svarovski i Mihael Ostrovski, kao što su to činili i tokom obe polufinalne večeri.

Jedno je sigurno: spoj muzike, scenskih spektakala i strateške produkcije čini finale u Beču jednim od najiščekivanijih i najnepredvidljivijih u novijoj istoriji takmičenja.

Šta kažu kladionice?

Samo nekoliko sati pred finale evrovizijske kladionice već imaju jasne predikcije ko bi mogao doći do laskave titule pobednika. Prvo mesto i dalje drži Finska, dok je Grčka dosta pala te je sa drugog došla do četvrtog mesta. Iznad nje su Australija i Bugarska.