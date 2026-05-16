Zaporoška nuklearna elektrana saopštila je danas da su ukrajinske oružane snage pokušale da je napadnu dronom, precizirajući da se dron srušio u blizini energetskih jedinica, ali da nije eksplodirao.

"Ukrajinske oružane snage pokrenule su napad na Zaporošku nuklearnu elektranu (Rosatom). Ukrajinska bespilotna letelica srušila se u blizini energetskih jedinica elektrane. Dron nije detonirao pri udaru", navodi se u saopštenju elektrane objavljenom na platformi Maks.

Kako je navedeno, niko nije povređen u napadu i objekat funkcioniše normalno.

"Nije bilo povređenih, niti materijalne štete kao rezultat incidenta. Specijalisti rade na licu mesta, ispituju područje i procenjuju okolnosti incidenta. Zaporoška nuklearna elektrana nastavlja da radi normalno. Svi tehnološki procesi se odvijaju normalno, a bezbednosni parametri su pod strogom kontrolom", istaknuto je u saošptenju.

Takođe, rečeno je i da su nivoi zračenja na lokaciji elektrane i u zoni posmatranja u granicama normale, prenosi Tanjug.

