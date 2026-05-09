Po nalogu američkog predsednika Donalda Trampa, Pentagon je objavio ogromnu količinu poverljivih dokumenata o neidentifikovanim anomalnim pojavama, čime je javnosti prvi put omogućen detaljan uvid u višedecenijske izveštaje o misterioznim objektima viđenim širom sveta – od svemirskih misija NASA do savremenih vojnih operacija.

U objavljenim dosijeima nalaze se svedočenja astronauta, pilota, obaveštajaca i vojnih posada koje su godinama prijavljivale pojave koje nikada nisu dobile zvanično objašnjenje. Materijal uključuje fotografije, video-snimke, depeše Stejt departmenta, dokumente FBI i transkripte razgovora iz svemirskih misija.

Donald Tramp poslednjih meseci ponovo je otvorio temu NLO fenomena, tvrdeći da američka javnost zaslužuje potpunu transparentnost.

– Dok prethodne administracije nisu želele da govore otvoreno o ovome, sada ljudi mogu sami da vide dokumente i postave pitanje: „Šta se, dođavola, ovde dešava?“ – napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Pentagon otvorio arhive

Novi Pentagonov sajt posvećen UAP fenomenima (neidentifikovanim anomalnim pojavama) napravljen je u retro stilu, sa crno-belim vojnim snimcima i dokumentima prikazanim u fontu pisaće mašine.

Američke vlasti tvrde da su objavljeni slučajevi oni koje država nikada nije uspela potpuno da objasni.

Jedan od najšokantnijih dokumenata odnosi se na događaj iz 1994. godine, kada su tadžikistanski pilot i trojica Amerikanaca tokom leta iznad Kazahstana prijavili jarko osvetljen objekat koji je izvodio gotovo nemoguće manevre.

Prema dokumentu, NLO je:

pravio zaokrete od 90 stepeni,

kretao se spiralno,

leteo u krugovima ogromnom brzinom,

naglo menjao pravac bez usporavanja.

NLO tik iznad Egejskog mora

Posebnu pažnju izazvao je vojni izveštaj iz 2023. godine koji opisuje objekat viđen iznad Egejskog mora.

Prema tom dokumentu, neidentifikovani objekat leteo je tik iznad površine vode i izvodio višestruke nagle manevre pod pravim uglom pri brzini od oko 130 kilometara na čas.

Vojni operateri navodno nisu uspeli da objasne ponašanje objekta niti njegov pogon.

“Vatrena kugla” koja je lebdela

U jednom od objavljenih intervjua američki obaveštajni zvaničnik opisuje incident tokom helikopterske potrage prošle godine.

Kako tvrdi, naišao je na “izuzetno vrelu kuglu” koja je lebdela iznad tla, a zatim se velikom brzinom pomerila više desetina kilometara.

Nakon toga navodno je video još nekoliko sličnih svetlećih kugli koje su bljeskale na nebu.

– Kakva je ono vatrena kugla?! – navodno je rekao tokom komunikacije.

Apolo 11 i misteriozni objekti kod Meseca

Objavljeni su i delovi transkripata iz NASA misija.

U razgovorima posade Apola 11 iz 1969. godine Baz Oldrin pominje “značajan objekat” u blizini Meseca i snažan izvor svetlosti za koji je posada sumnjala da bi mogao biti laser.

Jedna fotografija sa misije Apolo 17 iz 1972. godine prikazuje tri svetle tačke u trouglastoj formaciji, za koje Pentagon navodi da “mogu predstavljati fizički objekat”.

Kongres traži još snimaka

Tema NLO fenomena poslednjih godina ponovo je postala ozbiljna politička tema u SAD.

Kongres je još 2022. godine održao prvo javno saslušanje o NLO pojavama posle pola veka, nakon čega je Pentagon formirao specijalnu kancelariju AARO za istraživanje anomalnih pojava.

U izveštaju iz 2024. godine navedene su stotine novih incidenata, ali bez dokaza koji bi direktno potvrdili postojanje vanzemaljske tehnologije.

Ipak, pojedini republikanci tvrde da javnosti još nisu prikazani svi materijali.

Američka kongresmenka Ana Polina Luna i drugi političari traže objavljivanje dodatnih video-snimaka koje su navodno identifikovali uzbunjivači iz vojnih struktura.

Stručnjaci upozoravaju na oprez

I dok javnost širom sveta ponovo bruji o mogućim vanzemaljcima, stručnjaci pozivaju na oprez.

Bivši direktor kancelarije AARO Šon Kirkpatrik upozorio je da sirovi podaci bez detaljne analize mogu izazvati nove teorije zavere i pogrešna tumačenja.

Kao primer naveo je čuveni snimak iz 2013. godine na kojem se vidi objekat u obliku zvezde sa osam krakova.

Prema njegovim rečima, najverovatnije se radi o optičkom efektu nastalom zbog vrelog motora mlaznog aviona i načina na koji kamera registruje svetlost.

Ipak, bez obzira na skeptike, objavljivanje Pentagonovih dosijea ponovo je otvorilo pitanje koje decenijama intrigira svet — da li su sve ove pojave zaista samo optičke varke ili iza njih postoji nešto mnogo misterioznije?