Na prvi pogled deluje kao obična fotografija prirode, ali među granama i zelenilom krije se detalj koji je mnogima potpuno promakao.

Nova optička iluzija postala je hit na društvenim mrežama jer testira koncentraciju, fokus i moć opažanja.

Vidite li tigra na slici?

Na fotografiji guste šume sakriven je tigar koji se gotovo savršeno stopio sa okruženjem.

Upravo zbog toga mnogi gledaju sliku nekoliko minuta, a da ne uspevaju da pronađu životinju.

Dok jedni odustanu već posle nekoliko sekundi, drugi tvrde da su tigra videli odmah.

Zašto nam ovakve slike zadaju muke

Psiholozi objašnjavaju da mozak često ignoriše detalje koje ne očekuje da vidi.

Kada gledamo prizor šume, naš um prvo registruje drveće, lišće, senke i grane, dok se skriveni oblici stapaju sa pozadinom.

Zbog toga životinju primete uglavnom oni koji pažljivo prate nepravilnosti u slici.

Gde se krije tigar?

Ako još niste uspeli da ga pronađete, pogled usmerite ka desnom delu fotografije, među gušće grane.

Kada jednom uočite tigra, verovatno će vam biti jasno zašto mnogi na mrežama pišu da ga posle toga više ne mogu “odvideti”.

Zašto su optičke iluzije toliko popularne

Ovakvi vizuelni testovi nisu samo zabava.

Oni podstiču koncentraciju, pažnju i sposobnost mozga da prepozna skrivene obrasce.

Zato optičke iluzije redovno postaju viralne i izazivaju rasprave među korisnicima društvenih mreža.

Koliko je vama trebalo da pronađete tigra?