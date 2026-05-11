Prema rečima sagovornika agencije, reč je, između ostalog, o jedinicama u sastavu 77. odvojene aeromobilne brigade Oružanih snaga Ukrajine.

"Neprijatelj je u Harkovsku oblast prebacio nekoliko elitnih jedinica, uključujući pripadnike 77. odvojene aeromobilne brigade i puka 'R.U.G.' korpusa 'Hartija', koji je, između ostalog, popunjen i stranim plaćenicima", istakli su u ruskim bezbednosnim strukturama.

Ruske snage nastavljaju da poštuju primirje, koje je Moskva pristala da produži do ponedeljka nakon predloga predsednika SAD Donalda Trampa.

Istovremeno, one recipročno odgovaraju na kršenja primirja, kojih je, prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, samo 8. i 9. maja zabeleženo više od 16 hiljada.