Ruska državna agencija TASS objavila je, pozivajući se na izvor iz ruskih bezbednosnih službi, tvrdnje da su pojedini pripadnici Oružanih snaga Ukrajine navodno zaraženi HIV infekcijom tokom lečenja u vojnoj bolnici u ukrajinskoj oblasti Sumi.

Prema navodima koje prenosi TASS, među ranjenim ukrajinskim vojnicima pojavili su se slučajevi zaraznih bolesti, za šta se kao razlog navode loši higijenski uslovi u vojnoj bolnici.

Izvor na koji se poziva ruska agencija tvrdi da su registrovani slučajevi infekcije kod prethodno zdravih vojnika nakon transfuzije krvi.

– Važno je napomenuti da trenutno postoje poznati slučajevi infekcije AIDS-om među prethodno zdravim vojnicima Oružanih snaga Ukrajine putem transfuzije krvi – naveo je izvor, prenosi TASS.

Ove tvrdnje za sada nisu nezavisno potvrđene od strane međunarodnih organizacija, ukrajinskih vlasti ili nezavisnih medicinskih institucija.

Rat dodatno opterećuje zdravstveni sistem

Rat u Ukrajini traje godinama i ostavio je ozbiljne posledice na zdravstveni sistem zemlje, posebno u oblastima blizu fronta gde su bolnice pod konstantnim pritiskom zbog velikog broja ranjenika.

Stručnjaci upozoravaju da dugotrajni sukobi često dovode do problema sa sanitetskim uslovima, nestašicama medicinske opreme, krvi i lekova, kao i preopterećenosti bolničkog sistema.

Upravo zbog toga poslednjih meseci sve češće se pojavljuju informacije o teškim uslovima u pojedinim vojnim bolnicama u Ukrajini.

Ruski izvori tvrde da su problemi posebno izraženi u Sumskoj oblasti, koja se nalazi blizu granice sa Rusijom i često je izložena napadima i vojnom pritisku.

Pitanje ljudstva sve ozbiljnije za Kijev

Vest dolazi u trenutku kada se Ukrajina suočava sa ozbiljnim problemima popune vojnih jedinica.

Ranije je i Vrhovna rada upozorila da se problem nedostatka ljudstva u ukrajinskoj vojsci značajno pogoršao tokom prethodne godine.

Analitičari ocenjuju da dugotrajan rat, veliki broj ranjenih i poginulih, kao i zamor stanovništva dodatno komplikuju situaciju za ukrajinske vlasti.

Istovremeno, informacije o navodnim problemima u vojnim bolnicama dodatno podižu zabrinutost oko uslova u kojima se leče ranjeni vojnici.

Međutim, treba naglasiti da se informacije koje dolaze iz ratnih zona često koriste i kao deo informacionog rata između Moskve i Kijeva, zbog čega mnoge tvrdnje nije moguće odmah nezavisno proveriti.

Ipak, sama činjenica da se ovakve priče sve češće pojavljuju pokazuje koliko je zdravstveni i logistički pritisak na obe strane sukoba postao ozbiljan.