Mnogi koji su odrasli u bivšoj Jugoslaviji i danas sa nostalgijom pamte čokolade „Seka” i „Braco”.

Prepoznatljivi crveni i plavi omoti ostali su simbol detinjstva brojnih generacija, a legendarna pakovanja i dalje bude uspomene širom regiona.

Čokolade koje su obeležile detinjstvo

Popularne mlečne čokolade proizvodila je kompanija Zvečevo iz Slavonske Požege.

„Seka” je dolazila u crvenom pakovanju, dok je „Braco” bio upakovan u plavi omot.

Posebno izdanje sa lešnicima imalo je zeleno pakovanje na kojem su zajedno bili dečak i devojčica.

Malo ko zna da prvi omoti nisu imali ista imena

Zanimljivo je da čokolade u početku nisu nosile nazive po kojima ih danas svi pamte.

Naziv „Seka” pojavio se tek kasnije, a ubrzo joj se pridružio i „Braco”.

Ko su bila deca sa originalnih ilustracija

Prve ilustracije nastale su prema stvarnoj deci.

Inspiracija za čuvene likove bili su Mario i Dubravka, sin i ćerka poznatog osječkog umetnika Boška Pešuna.

Njihova fotografija iz šezdesetih godina kasnije je postala viralna na društvenim mrežama.

Krajem osamdesetih usledila velika promena

Kasnije su ilustracije zamenjene pravim fotografijama dece.

Nova „Seka” postala je Tea Agbaba, devojčica iz zagrebačkog vrtića koju su fotografi odmah primetili.

Verovatno zato što sam bila nasmejana i imala te dečje obraze - prisetila se Tea.

I „Braco” je pronađen u istom vrtiću

U istom vrtiću pronađen je i novi „Braco” - dečak Dan Babić.

Kako je kasnije pričao, bio je potpuno iznenađen kada mu je majka rekla da će ga fotografisati za omot čokolade.

Ako sam jeo čokoladu, to je bila isključivo „Braco” - rekao je kroz osmeh.

Honorari, nostalgija i ponovno povezivanje

Dan je za saradnju sa Zvečevom dobio honorar od 126 tadašnjih nemačkih maraka.

Zanimljivo je da je Teu video samo jednom tokom snimanja, a ponovo su se pronašli tek mnogo godina kasnije preko društvenih mreža.

Simbol jednog vremena

Iako su se omoti i dizajn menjali kroz godine, „Seka” i „Braco” ostali su jedni od najprepoznatljivijih slatkiša sa prostora bivše Jugoslavije.

Mnogi i danas čuvaju stare omote kao uspomenu na bezbrižno detinjstvo i vremena kada je jedna čokolada bila dovoljna za sreću.