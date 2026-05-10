Dokumenti, objavljeni u okviru inicijative Bele kuće za transparentnost o NLO pojavama, sadrže pregled prijava iz 1960-ih godina, uključujući 1965. godinu koja je u FBI beleškama označena kao period "najvećeg broja viđenja NLO-a širom sveta"

U izveštajima se, kako piše Dejli mejl, navode opisi metalnih objekata koji navodno mogu da lebde bez zvuka, dostižu velike brzine i utiču na elektromagnetne sisteme, kao i tvrdnje o više slučajeva pronalaska ostataka navodno srušenih "letećih tanjira", uključujući materijale opisane kao nepoznati metali sa mikroskopskim sferama.

"Neki svedoci prijavili su da su videli članove posade koji su izašli iz objekata, visine oko jedanog metra, obučene u odela nalik svemirskim skafanderima i kacige", navodi se u dokumentu FBI.

Dokumenti su deo stotina stranica, fotografija i snimaka objavljenih u okviru šireg programa deklasifikacije, koji obuhvata i vojne izveštaje i arhivsku građu NASA.

Kongresmen iz Tenesija Tim Berčet, koji se godinama zalaže za objavljivanje podataka o NLO, naveo je na društvenoj mreži X da je "ovo tek početak", navodeći da su ranije tvrdnje da takvi podaci ne postoje bile netačne.

Novoobjavljeni memorandum FBI datiran je na 19. oktobar 1966. godine i poslat je iz kancelarije biroa u San Francisku tadašnjem direktoru FBI pod naslovom "Neidentifikovani leteći objekti".

U dokumentu se pominju i tvrdnje autora Frenka Edvardsa, koji je NLO opisivao kao objekte navodno "poslate iz svemira da posmatraju Zemlju", kao i navodi o navodnom prikrivanju informacija američkog ratnog vazduhoplovstva.

FBI je u beleškama naveo da su prijavljeni objekti različitih oblika, uključujući diskove, cilindrične i jajolike formacije, kao i da su u nekim slučajevima nakon njihovog navodnog sletanja pronađeni tragovi izgorelog tla.

U izveštaju se navodi da su objekti opisivani kao uglačane metalne letelice koje emituju toplotu i svetlost, a pojedini svedoci tvrdili su da su zadobili opekotine usled blizine objektima.

U memorandumu se navodi da je tadašnji kongresmen i budući predsednik SAD Džerald Ford javno pozivao na održavanje kongresnih saslušanja o incidentima povezanim sa NLO.

Objavljivanje dokumenata deo je šire odluke administracije Donalda Trampa o deklasifikaciji materijala vezanih za NLO i navodne vanzemaljske pojave, dok su zvaničnici ranije upozorili da svedočenja ne predstavljaju dokaz postojanja vanzemaljskog života.