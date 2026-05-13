Dve osobe su poginule, a devetomesečna beba je teško povređena u ruskom napadu na Krivi Rog koji se dogodio sinoć. Beba je u napadu izgubila nogu, javlja "Ukrajinska pravda".

Prema rečima Aleksandra Vilkula, šefa Saveta odbrane Krivog Roga, dron kompanije Šahed direktno je pogodio kuću, izazvavši požar. U napadu su poginuli 43-godišnji muškarac i 65-godišnja žena. Požar je u međuvremenu ugašen.

Teško je povređena devetomesečna beba

"Devetomesečnoj devojčici je amputirana noga. Hitno je prevezena u bolnicu gde joj se ukazuje sva neophodna pomoć. Požar je ugašen, a sanacija posledica je u toku", rekao je Vilkul.

Napad avionskim bombama

O napadu na naselje Duboviki u okrugu Sineljnikovo izvestio je i Aleksandar Hanža, načelnik Dnjepropetrovske regionalne vojne administracije. On je izjavio da je Rusija napala to područje avionskim bombama.

Trojica muškaraca, starosti 37, 48 i 51 godine, povređena su i dobijaju neophodnu medicinsku pomo

