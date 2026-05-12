Evropsku radiodifuznu uniju (EBU) potresa nezapamćen skandal nakon što su Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija donele radikalnu odluku da bojkotuju Evroviziju 2026 zbog učešća Izraela na ovom muzičkom takmičenju.

Nacionalni emiteri ovih pet država jasno su poručili EBU da se ne slažu sa takvom odlukom, zbog čega ove godine neće poslati svoje predstavnike.

Među zemljama koje bojkotuju nalazi se i Španija, članica takozvane "velike petorke", država koje izdvajaju najveća sredstva za EBU i imaju direktan plasman u finale.

Poseban šok predstavlja povlačenje Irske, zemlje koja ima izuzetno značajno mesto u istoriji Evrovizije i drži rekord sa sedam pobeda, od kojih su čak tri ostvarene uzastopno početkom devedesetih godina.

Njeno odsustvo biće posebno primetno ove godine u Beču, gde se obeležava veliki jubilej, 70 godina od održavanja prvog takmičenja za Pesmu Evrovizije.

Na sceni neće biti ni Holandije, pobednice iz 2019. godine poznate po brojnim evrovizijskim hitovima, kao ni Islanda i Slovenije, zemalja koje decenijama važe za redovne učesnice ovog prestižnog muzičkog događaja.

Iako su postojali jasni zahtevi da se Izraelu zabrani učešće, po uzoru na diskvalifikaciju Rusije pre pet godina, EBU je odbio da donese takvu odluku, što je dovelo do masovnog bojkota.

Najradikalniji potez povukla je Televizija Slovenija, koja ne samo da neće poslati svog predstavnika, već je odlučila i da ne prenosi Evroviziju 2026.

Inače, u prvom polufinalu nastupiće predstavnici 15 zemalja, dok će se deset najboljih plasirati u finale zahvaljujući glasovima publike i stručnog žirija. Takmičarsko veče zatvoriće predstavnik Srbije, grupa "Lavina", koja će nastupiti pod rednim brojem 15 sa pesmom "Kraj mene".