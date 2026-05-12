Ruski vojni stručnjaci razvili su sistem koji, prema tvrdnjama iz Moskve, ukrajinskim operaterima dronova umesto slike sa bojišta prikazuje kadrove iz sovjetskih crtanih filmova, nakon čega bespilotne letelice gube kontrolu i padaju.

Kako prenose ruski mediji, sistem funkcioniše tako što presreće video-signal drona i operateru emituje potpuno drugačiju sliku — umesto terena i ciljeva pojavljuju se scene iz popularnih sovjetskih animacija poput „Pa, samo čekaj!“, „Čeburaška i Gena“ i „Koloboki istražuju“.

„Ne vide gde lete i dron pada“

O razvoju sistema govorio je oficir sa pozivnim znakom „Aristarh“ iz 71. motostreljačke divizije 14. armijskog korpusa Severne grupe snaga.

Prema njegovim rečima, tehnologija ne uništava dron fizički, već napada njegov video-sistem i vezu sa operaterom.

– Jedan od naših proizvoda prikazivao je „Pa, samo čekaj!“, drugi „Čeburašku i Genu“, a treći „Koloboki istražuju“. Prvo presrećemo signal i proveravamo da li je naš ili neprijateljski dron. Zatim pošaljete crtani film, neprijatelj gleda ekran i više ne vidi gde dron leti. Letelica gubi orijentaciju i jednostavno pada – objasnio je „Aristarh“ za RIA Novosti.

Sistem „Marker Herc“ presreće signal drona

Ruski izvori navode da je sistem dobio naziv „Marker Herc“.

Prema opisu, tehnologija prvo presreće video-signal drona, a zatim operateru umesto stvarnog prikaza terena emituje unapred učitane video-snimke i animacije.

Na taj način, kako tvrde ruski stručnjaci, operater više ne može da koriguje let ni da izvrši zadatak, jer potpuno gubi pregled situacije na terenu.

Ruski stručnjaci razvijali i sistem „Zerkalo“

Oficir „Aristarh“ tvrdi da je direktno učestvovao u razvoju sistema dok je rukovodio specijalizovanom radionicom za elektronsko ratovanje.

U toj radionici, prema njegovim rečima, testiran je i kompaktni uređaj pod nazivom „Zerkalo“.

Ruski mediji predstavljaju ove sisteme kao deo nove generacije elektronskog ratovanja u sukobu dronovima između Rusije i Ukrajine.

Rat se sve više vodi preko signala i elektronike

Poslednjih godina sukob u Ukrajini pokazao je koliko bespilotne letelice postaju ključni deo modernog ratovanja.

Pored klasičnih udara, sve veću ulogu imaju sistemi za ometanje, presretanje signala, lažne navigacije i elektronske prevare koje mogu da zbune operatere i onesposobe dronove bez direktnog uništavanja.

Ruski izvori tvrde da je upravo takav pristup primenjen u novom sistemu koji ukrajinskim operaterima prikazuje crtane filmove umesto slike sa fronta.