Kijev će pre ili kasnije morati da povuče svoje trupe iz Donbasa, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov u intervjuu sa Pavlom Zarubinom za novinsku agenciju Vesti.

"Dok ne napravi ovaj korak, možemo održati još nekoliko rundi, desetine rundi pregovora, ali ćemo biti na istom mestu, razumete? To je poenta", rekao je Jurij Ušakov.

Prema njegovim rečima, i u Ukrajini znaju da to treba da se uradi i da će to "pre ili kasnije svakako uraditi".

Jurij Ušakov je napomenuo da Ukrajina, uz podršku Evropljana, i dalje odbija "čak i da počne diskusiju o ovom važnom pitanju, bez kog pregovori o mirnom rešavanju sukoba ne mogu da napreduju".

On je dodao da bi izaslanici američkog predsednika Stiven Vitkof i Džared Kušner mogli uskoro da doputuju u Moskvu kako bi nastavili dijalog o rešavanju sukoba u Ukrajini.

Pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina je napomenuo da su Sjedinjene Američke Države i predsednik Donald Tramp trenutno više fokusirane na krizu na Bliskom istoku, ali "ne napuštaju ukrajinsko pitanje – Moskva i Vašington su aktivno u kontaktu telefonom".

Sjedinjene Američke Države, koje su inicirale prekid vatre od 9. do 11. maja, vodile su dvodnevne pregovore paralelno sa Moskvom i Kijevom, istakao je Ušakov, dodajući da to "nije bilo lako".

Govoreći o dekretu predsednika Ukrajine Vladimir Zelenskog, kojim se "dozvoljava" parada u Moskvi, koji je usledio nakon dogovora o primirju, nazvao je "klovnovskim".

Jurij Ušakov je ranije izjavio da Kijev treba da napravi "samo jedan ozbiljan korak", nakon čega će borbena dejstva prestati i otvoriće se perspektive za ozbiljne razgovore o izgledima za dugoročno rešenje.

Od početka godine, delegacije Ruske Federacije i Ukrajine, uz učešće Sjedinjenih Američkih Država, održale su tri runde pregovora. Poslednja je održana u Ženevi 17. i 18. februara.

Dosadašnji pregovori nisu pokrenuli situaciju sa mrtve tačke i rat u Ukrajini se vodi nesmanjenom žestinom.