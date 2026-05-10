Laganje i prevara su očigledni razlozi za kraj veze. Ali šta kada otkrijete da se vaš partner poverava ChatGPT-u o sumnjama koje ima prema vama i vašoj vezi? .

Upravo to dogodilo se Lindzi Hol, stručnjakinji za odnose s javnošću.„Naišla sam na ChatGPT svog dečka i to je okončalo našu vezu“. Sve je počelo kada je sasvim slučajno otvorila istoriju razgovora svog tadašnjeg dečka sa AI chatbotom.

Dok je koristila njegov laptop kako bi odgovorila klijentu primetila je otvoren razgovor pod nazivom „Problemi u vezi i neizvesnost“. Njen dečko je u tom trenutku spavao pored nje na kauču.

„Gledala sam u te reči i odmah poželela da ih nikada nisam pročitala“, napisala je Hol.

Svesna je, kaže, da će mnogi smatrati da je pogrešila jer je narušila njegovu privatnost. „Da, istina je — nisam smela da čitam njegove privatne razgovore. Ali izazivam svakoga da naiđe na ovako nešto i ostane ravnodušan“, poručila je.

U početku je mislila da će razgovor biti o njenim mačkama, koje njen bivši dečko nije naročito voleo. Međutim, zaledila se kada je pročitala zaključak koji je ChatGPT dao nakon njihove „analize veze“:

„Na osnovu svega što ste podelili, trebalo bi da razmislite o raskidu.“

Njen dečko je četbotu postavljao pitanja poput: „Da li bi trebalo da budem zaljubljen posle tri i po meseca?“ Potom je nabrajao stvari koje mu smetaju kod nje — njen način života, osetljivost, istoriju poremećaja u ishrani, pisanje na internetu, pa čak i njene mačke.

Ali jedna rečenica ju je posebno pogodila: „A tu je i cela stvar oko privlačnosti.“

„Nisam umišljena žena, ali njegov način pokazivanja ljubavi uglavnom se svodio na fizičku bliskost. To je bio jedini oblik ljubavi u koji sam bila sigurna“, napisala je Hol. „Čitala sam tu rečenicu iznova jer moj mozak nije mogao da prihvati ono što vidi.“

Najviše ju je, ipak, zabolelo to što u čitavom razgovoru nije pronašla nijednu lepu stvar o sebi.

„U njegovim najiskrenijim mislima nisam bila osoba koju voli uprkos manama. Bila sam samo spisak problema“, napisala je i dodala da je posebno zapamtila jednu rečenicu: „Jednostavno nisam ponosan na nju.“

Njena objava ubrzo je postala viralna, sakupivši više od 22.000 lajkova i hiljade komentara. Hol je priznala da je nakon prvog razgovora pronašla i pročitala još nekoliko sličnih prepiski, piše New York Post.

Šokirana, tiho je ustala sa kauča, izvukla se iz njegovog zagrljaja, uzela svoje stvari i otišla dok je on još spavao. Kako je kasnije objasnila, nije je najviše zabolelo to što je imao privatne misli.

„Svi ih imaju. Problem je bio u tome što su te misli bile hladno analizirane i izložene, kao da je naša veza pretvorena u poslovnu procenu. A nigde nije bilo ničeg lepog o meni.“

Na kraju je dodala i jednu ironičnu opasku: „Ljudi kažu da sam narušila njegovu privatnost čitajući te razgovore. Ali naša veza je ionako već bila poverena mašini koja prikuplja naše podatke.“