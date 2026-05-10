Dva putnika u biznis klasi su policija izvukla iz aviona nakon što je sleteo zbog navodnog s**** u avionu. Pedesetčetvorogodišnji arhitekta i pedesetdevetgodišnja žena su odvedeni na ispitivanje kada je avion sleteo na Međunarodni aerodrom Rosario u Argentini iz Paname u ranim jutarnjim satima juče ujutru.

- Par, za koji lokalna štampa kaže da nisu par i da žive na različitim adresama u Rosariju, 295 kilometara severozapadno od Buenos Ajresa, optužen je da su se intiman čin na svojim sedištima umesto da zajedno odu u toalet kako bi se „pridružili klubu koji se zabavlja“ - piše Dejli star.

Navodno je stjuardesa obavestila pilota na letu kompanije Kopa erlajns nakon što je žena koja je putovala sa svojom nećakom prijavila zaljubljeni par, delimično imenovan lokalno samo kao Maurisio C. i Sandra O.

Još uvek nije bilo zvaničnog komentara policije o incidentu, iako je argentinski radio voditelj koji je takođe bio u avionu objavio fotografiju tri policajca sa aerodroma u avionu.

Drugi putnici su se žalili da su sprečeni da izađu i da su zadržani u avionu više od sat vremena nakon što je avion sleteo nekoliko minuta posle ponoći.

Huan Huanko, koji je putovao avionom iz Paname u svoj rodni grad, napisao je na X dok je još bio u avionu:

„Let kompanije Kopa erlajns je stigao sa 20 minuta zakašnjenja, a uz to se i policija obezbeđenja aerodroma ukrcala na proceduru sa putnikom iz biznis klase. Hajde čoveče, gladan sam.“

Jedan nepotvrđeni lokalni izveštaj navodi da je par, za koji se tvrdi da je „uhvaćen na delu“, bio polugol kada su zaustavljeni i da su imali spušten donji veš, ali nisu imali priliku da imaju potpuni s***.

Smatra se da je tekuća istraga o incidentu kategorisana kao „javna nepristojnost“. Panamska avio-kompanija Kopa Erlajns još uvek nije komentarisala incident.

