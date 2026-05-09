Zoran Pejić Peja pokazao je na društvenim mrežama kako provodi vreme uređujući svoje dvorište i sređujući malu oazu mira.

Na fotografijama koje je podelio vidi se da je angažovao i radnike, koji su zajedno sa njim i porodicom učestvovali u radovima.

Dok se obavljalo orezivanje zelenila, kosila se i trava, a voditelj je uz objavu kratko poručio:

-Danas se sređuje dvorište - napisao je Peja.

Njegovi pratioci odmah su reagovali i uputili brojne komplimente na račun truda i posvećenosti održavanju imanja.

Podsetimo, Zoran Pejić Peja je ranije govorio o svom velikom imanju prepunom zelenila, gde često provodi vreme kad god mu poslovne obaveze to dozvole.

Kako je istakao, u održavanju placa neretko mu pomažu prijatelji, koji preuzimaju deo posla kada on nije u mogućnosti da bude prisutan.

Pored rada na imanju, slobodno vreme koristi i za putovanja, te je tokom leta više puta boravio na odmoru na moru, što je redovno delio i na društvenim mrežama.

Isticao je da mu takvi odlasci pomažu da se odmori i napuni energiju, s obzirom na brojne poslovne obaveze i odgovornost koju ima na projektima na kojima radi.

"Peja je legenda našeg posla"

Govoreći o svom profesionalnom putu, otvoreno je komentarisao temu o angažmanu na romskim veseljima, gde je među prvima počeo da vodi programe.

-Da vam kažemo iskreno, ja sam to izmislio. Lepo je Jovana Jeremić rekla: "Peja je legenda našeg posla i čovek koji je prvi krenuo i koji je izmislio te svadbe i veselja". U Milanu je svojevremeno, recimo, čovek doterao najnoviji "mercedes". Kad je popio i uverio se da je mlada nevina, podelio je gostima stolice da njima izlupaju taj auto. To im je bio hir. Na jednom su na pola sata donosili škampe, dagnje, jastoge, burek, razne sireve. Recimo, buđav sir sam prvi put video u Parizu. Mislio sam da je pokvaren“ - prisetio se za Blic svojevremeno.

Godinama uživa u uspešnoj karijeri, ali i u luksuzu koji je stekao svojim radom.

Pored prelepog imanja, poseduje i luksuznu vilu u Americi, koju izdaje, a jednom prilikom otkrio je kako se odlučio na kupovinu nekretnine preko okeana.

-Preko prijatelja sam dobio preporuku za kupovinu nekretnine i otišao sa suprugom u Ameriku da je pogledamo. Čim smo videli kuću, znali smo da je to to. Inače, imam dosta rodbine u Americi i to je još jedan od razloga zašto sam se odlučio za kupovinu nekretnine baš tamo - rekao je voditelj, pa dodao:

-Odlučio sam se za Dalas jer sam još kao mali voleo kaubojske filmove i svu atmosferu koju taj grad nudi - konstavao je potom.

"Najskuplji sam od svih voditelja"

Iskreno je govorio i o cenama svojih angažmana, ističući da njegov posao zahteva ozbiljan pristup, ali i adekvatnu nadoknadu.

-Ovo je moj posao. Mogu da odem kod prijatelja i odradim to prijateljski, ali moj posao mora da ima cenu. Ako imate kredibilitet i status estradnog umetnika, to podrazumeva i određenu vrednost vašeg angažmana. Od svih voditelja, najskuplji sa, i razlika u ceni je i do deset puta u odnosu na neke kolege. Kada me neko pozove i pita: "Pejo, koliko košta tvoja usluga?", prvo pitam koliko traje posao, jer nije ista cena ako radim šest sati ili 15 sati. Dešavalo mi se i da radim po 20 sati, odspavam dva sata i odmah nastavim dalje. Kada kažem cenu, često čujem: "Pa Peki, brate, ovaj će mi doći za toliko i toliko", odgovorim samo: "Okej, uzmi njega, ali nemoj posle da me zoveš usred veselja jer kasni torta ili se neko potukao zato što nije puštena određena pesma". Na sve mora da se misli. Sve ima svoju cenu - priznao je za Grand.