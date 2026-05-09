Šef Bele kuće Donald Tramp saopštio je da je na njegov zahtev dogovoreno trodnevno primirje u ratu između Moskve i Kijeva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je garancije da će Rusija poštovati dogovor, dok je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio da je Moskva prihvatila inicijativu o prekidu vatre.
EU želi pregovore sa Rusijom
Zemlje Evropske unije održaće prve razgovore o mogućnosti pregovora sa Rusijom tokom neformalnog sastanka šefova diplomatija EU na Kipru koji će biti održan 27. i 28. maja, piše danas TASS, pozivajući se na diplomatski izvor u Briselu.
Rat u Ukrajini
U Zaporoškoj oblasti dron pogodio automobil: Jedna osoba poginula
Jedan muškarac je poginuo, a dve osobe su povređene u Polohivskom okrugu Zaporoške oblasti nakon što je FPV dron pogodio automobil, saopštio je šef regionalne administracije Ivan Fedorov.
Prema njegovim navodima objavljenim na Telegramu, dron je direktno pogodio vozilo u kojem su se nalazile tri osobe, preneo je Ukrinform. Vozač, 67-godišnji muškarac, poginuo je na licu mesta.
Povređeni su putnici u automobilu - 62-godišnji muškarac zadobio je rane od gelera po rukama i nogama, dok je 61-godišnja žena hospitalizovana, a lekari još utvrđuju stepen njenih povreda.
Svi povređeni su prebačeni u bolnicu. Fedorov je naveo da je tokom istog dana zabeleženo ukupno 738 napada na 31 naselje u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su ranije prijavljene još dve povrede civila.
Eskalacija u Donjecku: Ukrajina presrela ruske linije snabdevanja
Ukrajinske snage vrše izviđanje i presreću ruske kopnene linije snabdevanja (GLOC) u i oko okupiranog Marijupolja u Donjeckoj oblasti (oko 105 kilometara od linije fronta), što pokazuje povećane sposobnosti u okviru pojačane kampanje udara srednjeg dometa.
Tramp saopštio da je na snazi trodnevno primirje
Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da su Rusija i Ukrajina prihvatile trodnevno primirje od 9. do 11. maja. Prema njegovim rečima, primirje podrazumeva obustavu svih vojnih aktivnosti i razmenu po 1.000 ratnih zarobljenika između dve strane.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je garancije da će Moskva poštovati dogovor.
Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio da je Rusija prihvatila inicijativu o prekidu vatre. Napomenuo je da je ova inicijativa proistekla iz nedavnog telefonskog razgovora Putina s Trampom i da je važno što se ona poklapa sa 81. godišnjicim pobede nad nacizmom.
U međuvremenu, u Evropskoj uniji nastavljaju se političke konsultacije o mogućim pregovorima sa Rusijom. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas poručila je da je neophodno da se unutar Unije prethodno utvrdi o čemu bi se uopšte razgovaralo sa Moskvom, ističući da trenutni mirovni proces ne ide u željenom pravcu.
