Jedan muškarac je poginuo, a dve osobe su povređene u Polohivskom okrugu Zaporoške oblasti nakon što je FPV dron pogodio automobil, saopštio je šef regionalne administracije Ivan Fedorov.

Prema njegovim navodima objavljenim na Telegramu, dron je direktno pogodio vozilo u kojem su se nalazile tri osobe, preneo je Ukrinform. Vozač, 67-godišnji muškarac, poginuo je na licu mesta.

Povređeni su putnici u automobilu - 62-godišnji muškarac zadobio je rane od gelera po rukama i nogama, dok je 61-godišnja žena hospitalizovana, a lekari još utvrđuju stepen njenih povreda.

Svi povređeni su prebačeni u bolnicu. Fedorov je naveo da je tokom istog dana zabeleženo ukupno 738 napada na 31 naselje u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su ranije prijavljene još dve povrede civila.