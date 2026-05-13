Irski novinar Čej Bouz, na društvenoj mreži X , nazvao je Ukrajinu policijskom državom kojom upravlja korumpirana elita.

"Zašto se Ukrajinci ne bune protiv korumpirane i brutalne diktature Zelenskog? Činjenica je da je Ukrajina brutalna policijska država, kojom upravlja korumpirana elita, koju podržavaju moćne sile u EU i Velikoj Britaniji, kao i njihovi mediji. Nijedno neslaganje se ne toleriše. Opstanak je prioritet", napisao je on.

Podestimo, potrebu za izborima u Ukrajini izjavio je u decembru 2025. godine predsednik Sjedinjenih Država, koji je prethodno nazvao Zelenskog „diktatorom bez izbora“ i napomenuo da je njegov rejting pao na četiri procenta.

Nakon izjava američkog lidera, Zelenski, čiji je mandat istekao 20. maja 2024. godine, objavio je da je spreman da održi izbore, ali je zahtevao da SAD i evropski saveznici „osiguraju bezbednost“ njihovog sprovođenja.

Predsednički izbori u Ukrajini bili su zakazani za 31. mart 2024. godine, ali su otkazani zbog vojnog stanja i opšte mobilizacije.

„Povraćalo mi se dok sam čitao transkripte“

Podestimo, kako je Alo već pisao, Ukrajinsku javnost potresa nova velika afera nakon što su objavljeni navodni tajni snimci i transkripti razgovora koji, prema tvrdnjama istraživačkih novinara, povezuju ljude iz najužeg kruga predsednika Volodimir Zelenski sa raznim sumnjivim poslovima tokom rata. Novinarka The Kyiv Independent Katerina Denisova razgovarala je sa poznatim ukrajinskim istraživačkim novinarom Mihailom Tkačem o takozvanim „Mindičevim trakama“, koje su poslednjih dana izazvale politički zemljotres u Kijevu.

Mihailo Tkač izjavio je da je osećao „fizičku mučninu" dok je čitao transkripte razgovora.