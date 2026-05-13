Ruske trupe su danas popodne napale infrastrukturu grupe Naftogas u nekoliko regiona Ukrajine, saopštilo je Odeljenje za integrisane komunikacije ukrajinske kompanije Naftogas, prenosi Ukrinform.

Dron je oštetio jedan od pogona za proizvodnju gasa u Harkovskoj oblasti, a pogođen je i proizvodni pogon u Žitomirskoj oblasti gde je izbio požar.

"Srećom nije bilo žrtava, to je najvažnije. Bezbednost ljudi je prioritet. Čim bezbednosna situacija dozvoli, počećemo sa procenom posledica i neophodnim radovima na obnovi oštećene infrastrukture", rekao je predsednik Upravnog odbora Naftogasa Serhij Korecki.

Ruske snage pokrenule su tokom dana 13. maja jedan od najintenzivnijih kombinovanih napada na Ukrajinu u poslednjih nekoliko meseci, a prema podacima ukrajinskih vlasti i vojnih izvora, u vazduhu se u jednom trenutku nalazilo oko 200 dronova tipa „šahed“. Eksplozije su prijavljene u više oblasti širom zemlje, pogođene su stambene zgrade i objekti kritične infrastrukture, dok ima i poginulih i povređenih civila.

Detalje i snimke velikog ruskog napada možete pročitati u posebnoj vesti OVDE.

Najnovije vesti sa fronta u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO