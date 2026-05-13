Predsednik Ruske Federacija Vladimir Putin razrešio je dužnosti guvernera Belgorodske oblasti Vjačeslava Gladkova.

Prema zvaničnim informacijama koje prenosi Interfaks, Gladkov je podneo ostavku "na sopstveni zahtev".

Na njegovo mesto imenovan je Aleksandra Šuvajeva, veteran rata u Ukrajini, kao vršioca dužnosti guvernera, kako navodi službena stranica Kremlja.

Ko je Aleksandar Šuvajev?

Imenovanje Aleksandra Šuvajeva izazvalo je buru u međunarodnim medijima i krugovima koji prate ljudska prava.

Aleksandar Šuvajev je prethodno komandovao 1. motostreljačkom (Slavjanskom) brigadom "DNR".

Borci ove brigade direktno su optuženi za streljanje ukrajinskih ratnih zarobljenika tokom borbi za Avdejevku.

Pad Gladkova

Glasine o odlasku Vjačeslava Gladkova kružile su mesecima. List Vedomosti je još početkom aprila, pozivajući se na izvore bliske predsedničkoj administraciji, najavio njegovu smenu.

Spekulisalo se da Vjačeslav Gladkov više nije fizički u stanju da nosi teret vođenja najnapetijeg regiona u Rusiji.

Iako neki izvori tvrde da je Vjačeslav Gladkov zadržao visoku popularnost uprkos svakodnevnom granatiranju, drugi ukazuju na to da je nezadovoljstvo zbog uništene infrastrukture i nesigurnosti počelo da ugrožava rejting savezne vlade.

Belgorodska oblast kao ratna zona

Belgorodska oblast je postala centar vojnih operacija unutar same Rusije, suočavajući se sa stalnim napadima dronovima, artiljerijom i upadima diverzantskih grupa.

Postavljanje "ratnog guvernera" poput Šuvajeva šalje jasnu poruku iz Kremlja: uprava u pograničnim regionima prelazi iz ruku civilnih administratora u ruke vojnih lica sa direktnim iskustvom sa fronta.

Ova rotacija se tumači kao pokušaj Moskve da stabilizuje situaciju čvrstom rukom i vojnom logikom, bez obzira na kontroverze koje prate novog v.d. guvernera.

Pitanje je kako će lokalno stanovništvo, koje je naviklo na Gladkovljev specifičan stil komunikacije putem društvenih mreža, prihvatiti promenu i dolazak oficira čija je karijera obeležena najsurovijim borbama u Donbasu.