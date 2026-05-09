Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas povodom Dana Evrope, da je svesni izbor Ukrajinaca da budu sastavni deo evropske porodice, a Evropljana da budu na istoj strani kao i Ukrajina.

"Danas je Dan Evrope. I Ukrajina ga slavi ne formalno ili transparentno, već istinski, znajući da smo već sastavni deo evropske porodice. Branimo Ukrajinu, našu nezavisnost, našu budućnost, i samim tim mi u Ukrajini branimo našu Evropu, čiji je Ukrajina bila i biće deo", napisao je Zelenski na Telegramu.

Takođe je naglasio da je "od prvih dana rata punih razmera do danas, Evropa bila uz Ukrajinu".

"I to nije milosrđe, već svestan izbor Evropljana - da budu na istoj strani sa hrabrim i snažnim, sa Ukrajincima koji se danas bore za mir i istinsku bezbednost od ruske tiranije ne samo za sebe, već i za ceo kontinent. I mi ćemo svakako zaštititi našu državu, naš narod i naše pravo da samostalno biramo našu budućnost - budućnost u Evropi", poručio je ukrajinski lider.

Ukrajina danas, zajedno sa zemljama EU, obeležava Dan Evrope, praznik koji je uveden dekretom predsednika Volodimira Zelenskog od 8. maja 2023. godine.

"Priznajući evropski identitet ukrajinskog naroda, kako bi se ojačalo jedinstvo naroda Evrope, obezbedio mir, bezbednost i stabilnost na evropskom kontinentu, pokazala posvećenost idealima i vrednostima demokratije i podržale inicijative omladinskih i drugih javnih udruženja, odlučujem da u Ukrajini ustanovim Dan Evrope, koji će se svake godine slaviti 9. maja zajedno sa državama Evropske unije", navodi se u dokumentu.

Ovim aktom prestao je da važi prethodni ukaz od aprila 2003. godine "O Danu Evrope", prema kojem se Dan Evrope u Ukrajini slavio svake godine treće subote u maju.

Dan Evrope, 9. maj, obeležava se u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, temeljni dokument kojim je počelo stvaranje današnje Evropske unije.

Deklaracija tadašnjeg francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Šumana pokrenula je inicijativu za uspostavljanje zajedničke koordinacije i kontrole teške industrije u Evropi.

Objavljena je 9. maja 1950. godine i predstavljala je početni nacrt izgradnje Zajednice za ugalj i čelik, čiju su okosnicu činile Francuska i Savezna Republika Nemačka, a iz koje će izrasti potonja Evropska zajednica, a zatim Evropska unija.