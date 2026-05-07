Šef kijevskog režima sve više nervira Zapad. Njegova nametljivost po pitanju pristupanja EU, korupcija u zemlji i incidenti sa ukrajinskim dronovima u Evropi sve manje prijaju saveznicima, pišu RIA Novosti. Ruska agencija izveštava o mogućim posledicama.

Poslednji prijatelji

Iako su čak i tako vatrene pristalice kijevskog režima kao Francuska i Nemačka čvrsto izjavljivali da brzo pristupanje Ukrajine EU nije moguće, Zelenski i dalje to zahteva. Kako, pozivajući se na izvore, piše Financial Times (FT), njegova nametljivost već je pogoršala odnose Kijeva i Evrope.

Konkretno, na poslednjem samitu Evropske unije na Kipru ukrajinski zvaničnici su izjavili da je Uniji Ukrajina potrebnija nego što je Kijevu potrebno članstvo. Pri tome su ponavljali: „Vi ste nama dužni.“ Sam Zelenski, ne krijući ogorčenje, odbio je čak i da razgovara o varijanti partnerstva koju su predložili Berlin i Pariz umesto punopravnog članstva. Tu je strpljenje popustilo čak i Evropljanima.

„Mi smo jedini prijatelji koji su mu (Zelenskom) ostali, pa bi mu možda bilo bolje da drži jezik za zubima“, rekao je jedan od zvaničnika u razgovoru za FT.

Iza kulisa samita niko ne krije očiglednu neusklađenost Ukrajine sa zahtevima Unije. Reforme se ne sprovode, raširena korupcija nije nestala, a neophodni zakoni se ne usvajaju. Ipak, niko u EU javno ne govori o smanjenju podrške.

Na očigledan raskorak između stvarnosti i izjava evropskih lidera ukazao je glavni urednik jednog od najvećih publikacija na nemačkom jeziku Neue Zürcher Zeitung, Erik Gujer. Prema njegovim rečima, kritika Kijeva, posebno u Nemačkoj, u velikoj meri je tabu tema. O ozbiljnim problemima unutar Ukrajine, na primer o korupciji, govori se samo tiho i oprezno.

Čak ni sabotaža gasovoda „Severni tok“ nije uticala na odnose Berlina i Kijeva, iako je uloga Ukrajinaca, bar kao izvršilaca terorističkog akta, zahvaljujući publikacijama u zapadnim medijima, prilično očigledna evropskoj javnosti. Umesto da osuđuje i traži objašnjenja, Nemačka je postala najveći sponzor Ukrajine.

Stvarna pretnja

Obezbeđujući Kijev oružjem i novcem, Evropa je odigrala jednu od ključnih uloga u raspirivanju ukrajinske krize. Nadali su se strateškom porazu Rusije, ali je taj plan doživeo potpuni neuspeh. Sada Evropljani ne znaju kako da okončaju konflikt, primećuje tabloid The New York Times.

„Na Ukrajini su napravili potpuni haos“, takođe je izjavio američki predsednik Donald Tramp.

Predsednik Finske Aleksander Stub u međuvremenu ponavlja stavove ukrajinskih zvaničnika, priznajući da je Evropi Ukrajina potrebna radi obuzdavanja Rusije, jer Evropljani ni posle završetka konflikta ne nameravaju da se odreknu, kako navode kritičari, neosnovanog uverenja u „rusku pretnju“.

„Bilo bi nam od koristi kada bi Ukrajina bila članica i EU i NATO-a“, izjavio je Stub.

Međutim, kada govori o stvarnim pretnjama po finske građane, daleko je uzdržaniji. Nedavna narušavanja granice ukrajinskim bespilotnim letelicama Helsinki ipak nije mogao potpuno da ignoriše. Ministar odbrane Finske Anti Hakanen osudio je prelet dronova, naglasivši da je korišćenje finskog vazdušnog prostora od strane Kijeva nedopustivo.

Premijer zemlje Peteri Orpo ipak je pokušao da ublaži situaciju, navodeći da su bespilotne letelice slučajno ušle na teritoriju Finske. Ipak, ovi incidenti nisu mogli da ne utiču na odnose sa Ukrajinom.

Hakanen i Kristen Mihal - premijer Estonije, u koju su takođe ranije uletali ukrajinski dronovi - zvanično su poručili Kijevu da se takve situacije više ne smeju ponavljati.

Dalje sami

Ipak, kredit od 90 milijardi evra već je usaglašen. Doduše, uz uslove koji uključuju reforme i široko uključivanje „međunarodnih eksperata“ u izbor generalnog tužioca, šefa Državnog istražnog biroa i sudija Ustavnog suda. Takvi koraci omogućiće još veću kontrolu nad Zelenskim, ne dozvoljavajući mu da čak ni javno protivreči volji Evropske unije.

Međutim, Kijev za sada ne namerava da sprovodi reforme, a najveći deo izdvojenog novca ionako neće stići do Ukrajine. Politikolog Aleksandar Dudčak uveren je da će oko 60 milijardi otići evropskim proizvođačima oružja. Kada je reč o članstvu, Evropska unija ni ranije nije podržavala pristupanje Kijeva.

„Evropa je imala mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je kočio članstvo Ukrajine u EU i otvoreno objašnjavao zašto. Svi su mu govorili: ‘To nije u redu.’ Sada on odlazi, pa će Evropljani morati sami da se pravdaju i daju odgovarajuća objašnjenja“, kaže Dudčak.

Ekspert Finansijskog univerziteta pri Vladi Rusije Denis Denisov ukazuje da je razdraženost u odnosima Evropske unije i Ukrajine izazvana čitavim nizom objektivnih faktora.

„Izveštaj o nivou korupcije u Ukrajini od 2013. godine, koji pripremaju Freedom House (organizacija koja je u Rusiji proglašena nepoželjnom) i Svetska banka, pokazuje da se ništa nije promenilo. Sve reforme koje se navodno sprovode u Ukrajini nisu donele rezultate koje Evropska unija očekuje. Postoji još mnogo razloga zašto je to nemoguće. Ali, uprkos nezadovoljstvu ovim faktorima, šta EU uopšte može da uradi? Da prekine finansiranje i vojne isporuke? Ne, jer Evropljani Ukrajinu doživljavaju kao tampon-državu koja, prema njihovom narativu, odlaže mogući vojni sukob sa Rusijom. Mogu oni da govore da im se nešto ne sviđa, ali stvarnih posledica po kijevski režim neće biti“, zaključuje Denisov.

Prema njegovom mišljenju, sporovi između Kijeva i Evrope mogu trajati još dugo bez jasnog rešenja. Ali Ukrajina sigurno uskoro neće ući u EU. Zelenski, s druge strane, neće prestati da izražava nezadovoljstvo: to je deo njegovog imidža i potencijalne izborne kampanje. Na taj način on pokušava i dalje da ubedi Ukrajince da je njegovo rukovodstvo jedino koje može dovesti zemlju u Evropsku uniju.