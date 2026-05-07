Velika većina ljudi čim uđe u stan ili kuću izuje obuću i nastavlja da hoda bosa. Međutim, da li je ta navika zaista zdrava? Dok jedni stručnjaci ističu koristi za mišiće i opuštanje, drugi upozoravaju na potencijalne rizike, naročito kada su u pitanju tvrdi podovi.

Ako razmišljate o zdravlju svojih stopala, odgovor nije jednostavan. Stručnjaci se slažu da hodanje bez obuće nije univerzalno ni dobro ni loše — sve zavisi od zdravstvenog stanja, navika i vrste podova u domu.

Prednosti hodanja bosih nogu

Klinički podijatar dr Robert Konenelo smatra da hodanje bez obuće može biti korisno jer jača unutrašnje mišiće stopala, koji vremenom slabe usled stalnog nošenja obuće. Ovi mišići imaju važnu ulogu u pokretljivosti, pa njihovo slabljenje može uticati na smanjenu mobilnost kako starimo.

„Mnoge probleme koje viđam u praksi uzrokuje nemogućnost aktivacije tih mišića“, istakao je Konenelo.

Slično mišljenje deli i dermatološkinja dr Hana Kopelman, koja naglašava i benefite za kožu.

„Hodanje bosih nogu omogućava koži da diše, smanjuje nakupljanje vlage i može pomoći u prevenciji gljivičnih infekcija poput atletskog stopala“, objašnjava ona.

Uz to, osećaj različitih tekstura pod nogama može delovati opuštajuće i imati pozitivan efekat na mentalno stanje.

Potencijalni rizici

Ipak, ova navika nije bez mana. Prašina, dlake kućnih ljubimaca i ostaci sredstava za čišćenje mogu izazvati iritacije, dok klizave površine povećavaju rizik od povreda.

Osobe sa osetljivom kožom ili stanjima poput ekcema i kontaktnog dermatitisa posebno bi trebalo da budu oprezne. Postoji i rizik od kontakta sa mikroorganizmima, naročito u vlažnim prostorima poput kupatila.

„Pravilna higijena može značajno smanjiti te rizike“, naglašava Konenelo, uz preporuku redovnog pranja, sušenja i nege stopala.

Tu su i svakodnevne, ali neprijatne situacije — klizanje na mokrim pločicama ili gaženje na oštre predmete, što može dovesti do povreda.

Poseban oprez preporučuje se osobama sa dijabetesom ili slabijom cirkulacijom.

„Čak i male povrede mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija“, upozorava dr Kopelman.

Ključ je u ravnoteži

Iako hodanje bez obuće može ojačati stopala, dugotrajno kretanje po tvrdim površinama poput pločica ili parketa može dovesti do umora ili pojave plantarnog fascitisa — bolnog stanja koje zahvata tkivo između pete i prstiju.

„Nedostatak amortizacije vremenom može opteretiti zglobove“, objašnjava dr Kopelman.

Porast rada od kuće poslednjih godina doveo je i do češće pojave ovog problema, jer su mnogi ljudi naglo prešli na hodanje bez obuće po tvrdim podovima.

Zato čak i stručnjaci koji podržavaju ovu naviku savetuju umerenost — posebno kada je reč o dužem stajanju, poput kuvanja, kada je bolje nositi obuću sa potporom.

Jedna od praktičnih alternativa su čarape. Iako smanjuju direktan kontakt sa podom, pružaju osnovnu zaštitu i i dalje omogućavaju relativnu slobodu stopala.

Ako niste navikli na hodanje bez obuće, preporuka je da počnete postepeno — sa 20 do 30 minuta dnevno, uz lagano produžavanje vremena kako bi se stopala prilagodila.