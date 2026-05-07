Delegacija američkih senatora u poseti Pekingu pozvala je na stabilne i mirne odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, ističući potrebu za deeskalacijom i međusobnim poštovanjem između dve najveće svetske ekonomije.

U razgovoru sa kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jijem, američki senator Stiv Dejns, koji predvodi dvostranačku delegaciju, rekao je da je cilj SAD „deeskalacija, a ne razdvajanje”, naglašavajući značaj stabilnosti u bilateralnim odnosima, preneo je Rojters.

Poseta je usledila uoči planiranog sastanka lidera dve zemlje koji bi trebalo da se održi 14. i 15. maja u Pekingu, a na kojem se očekuje susret američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga.

Dejns je izrazio nadu da bi razgovori mogli da doprinesu i ekonomskim dogovorima, uključujući potencijalne nove porudžbine aviona od kompanije Boing, napominjući da Kina već duži niz godina nije realizovala nove kupovine tog proizvođača, prenosi Tanjug.