Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom predlogu za okončanje rata, rekao je regionalni izvor za CNN. Iran razmatra predlog SAD, a izvor je rekao da obe strane napreduju ka sporazumu o okončanju rata.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp rekao da su SAD imale "veoma dobre razgovore" sa Iranom u protekla 24 sata.

"U dobroj smo poziciji. Stvari idu dobro, ali moramo da dobijemo ono što tražimo. Ako ne uspemo, moraćemo da preduzmemo ozbiljnije korake.

Ipak, oni žele da postignu dogovor", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, preneo je CNN.