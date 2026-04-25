Portparol Kremlja Dmitrije Peskov izjavio je sinoć da je jedan krak gasovoda Severni tok spreman za isporuke, a da je drugi oštećen, ali da "Evropa sama blokira gas".

“Kako da govorimo o perspektivama obnove isporuka preko Severnog toka, ako su Evropljani to zabranili“, upitao je on, preneo je Sputnjik.

Na gasovodima Severni tok i Severni tok 2 u septembru 2022. godine dogodile su se četiri eksplozije u ekskluzivnim ekonomskim zonama Švedske i Danske.

Nemačka, Švedska i Danska sprovele su istrage o incidentu, a snabdevanje gasom preko Severnog toka obustavljeno je iste godine.

Jedna linija Severnog toka 2 je ostala neoštećena, ali Berlin nije dozvolio njeno puštanje u rad.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je prošlog meseca da Sjedinjene Američke Države teže dominaciji na globalnim energetskim tržištima i da razmatraju ruske gasovode Severni tok i Severni tok 2 kao svoju sledeću metu.

On tvrdi da su gasovode Severni tok digli u vazduh ukrajinski saboteri uz očiglednu podršku zapadnih obaveštajnih agencija i da niko nije osudio ovu akciju.

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) je okvalifikovala sabotažu kao čin međunarodnog terorizma.

