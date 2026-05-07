Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je njihova vojska napala fabrike za sklapanje dronova i skladišta goriva Ukrajine. Komandant ukrajinskih bespilotnih sistema Robert Brovdi izjavio je da su Oružane snage Ukrajine pogodile ruski centar za obuku artiljerijskih korektora i operatera dronova u Luganskoj oblasti.

UŽIVO:

Oboreno 20 dronova na putu ka Moskvi

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin je izvestio da su oborene još tri bespilotne letelice koje su letele ka gradu. Od jutros je uništeno ukupno 20 takvih dronova, rekao je gradonačelnik.

Skoro 350 dronova uništeno iznad Rusije

Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da su snage protivvazdušne odbrane uništile 347 ukrajinskih bespilotnih letelica tokom noći. Precizirano je da su dronovi uništeni iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipečke, Novgorodske, Orlovske i Penzenske oblasti. Protivvazdušna odbrana je takođe obarala neprijateljske bespilotne letelice iznad Rostovske, Rjazanjske, Smolenske, Tambovske, Tverske i Tulske oblasti, Moskovske oblasti, Krasnodarske Pokrajine, Republika Adigeje, Kalmikije, iznad Krima, Azovskog, Kaspijskog i Crnog mora.

Rusija napala Ukrajinu s više od sto dronova

Na Ukrajinu su od sinoć lansirane 102 ruske bespilotne letelica različitih tipova, od kojih su oborene 92, izvestilo je Ratno vazduhoplovstvo te zemlje.

Napadnut Dnjepar U napadu dronovima na grad Dnjepar povređene su dve osobe, među kojima i trudnica, dok je izbio požar u stambenoj zgradi i pričinjena je materijalna šteta, saopštile su lokalne vlasti.

Dronovi su izazvali požar u stanu u petospratnoj zgradi, dok su oštećene i obližnje kuće i više vozila.

Berlin zabranio ruske simbole na Dan pobede

Berlinska policija je uvela stroga ograničenja na prikazivanje proruskih simbola, nošenje vojnih uniformi i pevanje ruskih i sovjetskih ratnih pesama u oblastima sovjetskih spomenika u nemačkoj prestonici 8. i 9. maja.

Ograničenja će biti na snazi od 6 časova 8. maja do 22 časa 9. maja u tri određene zone - oko sovjetskih spomenika u Treptovu, Tirgartenu i Šenholcer Hajdeu, navodi se u naređenju objavljenom na sajtu berlinske policije.

Prema dokumentu, u ovim zonama je zabranjeno nošenje vojnih uniformi i njihovih elemenata, vojnih oznaka, isticanje simbola "Z" i "V", traka Svetog Georgija, kao i zastava i simbola Rusije, SSSR-a, Belorusije i povezanih entiteta.

Zabrana se odnosi i na sve simbole koji veličaju rat Rusije protiv Ukrajine, uključujući zastave samoproglašene Luganske i Donjecke Narodne Republike (LNR i DNR) i drugih teritorija Ukrajine pod ruskom kontrolom.

Zabranjeno je reprodukovanje i izvođenje ruskih marševa i vojnih pesama, posebno "Sveti rat", kao i bilo kakve radnje koje bi se mogle protumačiti kao odobravanje ruske agresije ili demonstracija spremnosti za nasilje.

U saopštenju se navodi da se zabrana ne odnosi na vence i cvetne aranžmane, čak i ako sadrže odgovarajuću simboliku, pod uslovom da se postavljaju na spomen-obeležja. Izuzeci su predviđeni i za diplomatske delegacije i veterane Drugog svetskog rata.

Policija je saopštila da su takve mere povezane sa tekućom agresijom Rusije protiv Ukrajine i rizikom od sukoba tokom masovnih okupljanja 8. i 9. maja u blizini sovjetskih spomenika.

Dronovi iz pravca Rusije srušili se u Letoniji

Letonske oružane snage saopštile su da su dva drona ušla na teritoriju Letonije iz pravca Rusije i srušila se.

Prema navodima vojske, jedan od dronova pao je na skladište nafte u gradu Rezekne, koji se nalazi oko 40 kilometara od granice sa Rusijom.

Lokalni mediji, pozivajući se na policijske izvore, navode da je na lokaciji izbio požar, ali da je ugašen pre dolaska vatrogasaca.

Ruski dronovi pogodili vrtić: Poginula žena, dvoje povređenih

Na frontu sukobi ne prestaju. U Sumiju je jedna žena poginula, a dve osobe su povređene kada su dva ruska drona pogodila zgradu vrtića.

Moskva je saopštila i da je napala ukrajinske fabrike dronova i skladišta nafte.

Snage bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine pogodile su ruski centar za obuku artiljerijskih korektora i operatera dronova u mestu Hrustaljni u Luganskoj oblasti, saopštio je ukrajinski komandant Robert Brovdi.

Švedski ministar civilne odbrane Karl-Oskar Bolin objavio je da nadležne švedske službe istražuju tanker za koji se sumnja da je deo ruske "flote u senci" koja je pod međunarodnim sankcijama.