Bivši predsednik Vlade Republike Srpske Rajko Kasagić preminuo je u 84. godini života, javlja Atvbl

Rajko Kasagić rođen je u Razboju, opština Srbac, 15. oktobar 1942. godine.

Kasagić je bio poslanik prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske, a krajem 1995. i početkom 1996. predsednik Vlade Republike Srpske i član komisije Visokog predstavnika za provođenje Dejtonskog sporazuma.

Na Pravnom fakultetu u Banjaluci magistrirao je 1987. odbranom rada "Mane robe", a doktorirao na Pravnom fakultetu u Nišu 1999. odbranom teze "Arbitražno rešavanje međunarodnih trgovinskih sporova". Bio je zaposlen u privrednim društvima "Radnik", Gradiška, i "Jelšingrad", Banjaluka.

Za povremenog sudiju Suda udruženog rada BiH biran je u dva mandata. Posle prvih višestranačkih izbora, izabran je za poslanika u Skupštini SRBiH, a zatim u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Bio je sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove Opštine Banjaluka, predsednik Izvršnog odbora Opštine Banja Luka i predsednik Vlade Republike Srpske.

U toku svog mandata je bio član Srpske demokratske stranke. Na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci biran je u zvanja docenta (2000), vanrednog (2005) i redovnog profesora (2011). Bio je angažovan i na Visokoj školi "Banja Luka koledž", zatim na Ekonomskom fakultetu u Brčkom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i na Internacionalnom univerzitetu u Travniku, gdje je obavljao dužnost rektora od 2020. godine.

