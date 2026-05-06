Velika piramida u Gizi ponovo je u centru pažnje naučnika nakon što je međunarodni tim istraživača otkrio zabrinjavajuće promene unutar jednog od najpoznatijih spomenika na svetu.

Egipatski, nemački i francuski stručnjaci objavili su studiju u časopisu Scientific Reports u kojoj upozoravaju na tihe, ali postepene procese koji mogu ugroziti strukturu Keopsove piramide stare više od 4.500 godina.

Naučnici istraživali zidove piramide

Umesto traganja za skrivenim prolazima i blagom, istraživači su se fokusirali na hemijsku analizu površina u Kraljevoj i Kraljičinoj odaji.

Kako ne bi oštetili drevni spomenik, koristili su posebnu metodu prenosive rendgenske fluorescencijske analize (XRF), koja omogućava detaljno ispitivanje materijala bez uzimanja uzoraka.

Otkrivene naslage soli u zidovima

U Kraljičinoj odaji na krečnjačkim blokovima pronađene su bele mrlje za koje je potvrđeno da se radi o halitu, odnosno kamenoj soli.

Stručnjaci upozoravaju da je upravo to veliki problem za očuvanje piramide, jer se so stalno kristališe i ponovo rastvara usled promena vlage u vazduhu. Taj proces stvara pritisak unutar kamena i vremenom može dovesti do njegovog slabljenja i pucanja.

Kondenzacija i promene boje u Kraljevoj odaji

Problemi su primećeni i u Kraljevoj odaji, koja je izgrađena od crvenog granita iz Asuana.

Tamo su naučnici registrovali tragove kondenzacije, promene boje zidova i pojavu naslaga soli na višim delovima zidova i plafonu.

Iako istraživači naglašavaju da piramidi trenutno ne preti urušavanje, ističu da spomenik očigledno reaguje na povećanu vlagu, ugljen-dioksid i veliki broj turista koji svakodnevno obilaze lokalitet.

Predlažu hitno praćenje mikroklime

Zbog svega što su otkrili, naučnici predlažu uvođenje sistema za dugoročno praćenje mikroklimatskih uslova unutar piramide.

Kako navode u studiji, u pitanju nije senzacionalno otkriće tajnih prolaza, već „tihi signal koji dolazi iz zidova“ i koji bi mogao da bude presudan za budućnost jednog od najvećih svetskih istorijskih spomenika.