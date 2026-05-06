Đurđevdan, koji danas obeležava Srpska pravoslavna crkva, jedan je od najvećih prolećnih praznika u Srbiji i mnoge porodice ga slave kao krsnu slavu. Đurđevdan prate brojni običaji, verovanja i rituali koji se prenose generacijama – od pletenja venčića i umivanja rosom, do pripreme svečane trpeze i okupljanja porodice.

Upravo jedan prizor vezan za tradicionalne običaje ovih dana izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Na Fejsbuku su osvanule fotografije jagnjeta vezanog na kanapu ispred kuće, uz opis da jedan čovek „pred svaki Đurđevdan veže jagnje ili ovcu na kanap“. Objava je za kratko vreme izazvala lavinu reakcija i podelila korisnike društvenih mreža.

- Kad padne mrak ukradite i spasite je - napisao je neko u komentarima na Fejsbuku.

Drugi su čak bili šokirani time što joj smeta ubijanje životinja, pa su joj pisali da je to potpuno normalno.

- Šta da zakolje, mačku? Ovi samo da cinkare nema veze šta i koga.

- Koliko ste bolesni ne mogu da verujem pa nije to pas to je jagnje i svake godine se kolje za bilo koju slavu, što ne idete po vasarima i da pitate ljude što prodaju jagnjetinu koja se svakodnevno negde vrti koliko ovde ljudi ima za psihijatriju ne verujem...

- Da li ste realni, a šta vi jedete? Ako ne meso normalna stvar tradicija, a vi za slavu kad koljete prase kokošku itd. treba vas prijaviti ? Dokle je narod dogurao još malo i država da zabrani i meso i da držiš životinje.