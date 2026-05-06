Ekipe Civilne zaštite Dubaija i policije raspoređene su u rezidencije u Al Habtur Grandu oko 7:30 časova, dok se gust dim nadvijao nad horizontom marine. Kula od 50 spratova, koja se nalazi blizu obale i pored hotela Habtur Grand, trenutno je u izgradnji i planirano je da bude završena u martu 2027. godine.

Vlasti su blokirale put koji ide pored hotela kako bi olakšale operacije gašenja požara, dok su timovi radili na obuzdavanju požara. Blizina lokacije stanici Civilne zaštite Al Marsa - jednoj od glavnih jedinica za reagovanje na požare u tom području - omogućila je brzu intervenciju.

Još uvek nije objavljeno zvanično saopštenje o uzroku požara ili o tome da li je bilo povređenih.

Požari su verovatniji tokom toplijih meseci, kada suvi i prašnjavi uslovi mogu ubrzati širenje plamena. Čak i mala varnica može brzo eskalirati u značajan incident u takvim uslovima.

Očekuju se dalja ažuriranja dok vlasti nastavljaju istragu.

