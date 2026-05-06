Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju isključili su iz saobraćaja pedesetjednogodišnjeg vozača koji je upravljao "pasatom" sa 2,11 promila alkohola u organizmu, saopšteno je danas iz PU Prokuplje.

Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega je podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

Iz PU Prokuplje apeluju na vozače da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, kao i da poštuju sve saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju.