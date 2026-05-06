Vučić je to rekao tokom gostovanja na TV Informer odgovarajući na pitanje da prokomentariše to što građani vide nepravdu u tome što je mnogo bahatih funkcionera na lokalu.

"Uskoro ću da otvorim jedan portal gde ću samo o tome da govorim i gde ću da pozovem ljude da mi prijavljuju sve. Ne znam tačno kako će sve da funkcioniše, ali je to bila moja ideja, ili će da bude na nekoj od mreža, gde će ljudi moći da mi prijave sve bahate funkcionere uključujući i ljude oko mene - i to ću uskoro da uradim, u naredne dve ili tri nedelje", naveo je Vučić.

On je dodao da poštuje ljude koji su bogati ukoliko su to na pošten način stekli i da je u tom slučaju reč sigurno o sposobnim i vrednim ljudima.

"Znaš ti ko sam ja? - kada čujem to pitanje, a koje čujete svakoga dana i to od ljudi koji nepropisno i bahato parkiraju na mesto gde treba da se parkiraju invalidi, ljudi koji neće da sačekaju u redu da izjave saučešće, ljudi koji neće da sačekaju u redu u prodavnici, ljudi koji neće da se ponašaju pristojno u društvu jer valjda moraju da pokažu svoju moć na svaki način", rekao je Vučić.

Istakao je da su za zemlju suštinski važni rezultati, ali da je za poverenje ljudi borba i pobeda nad tim "znaš ti ko sam ja" važnija od svega.

