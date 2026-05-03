U Odeskoj oblasti su poginule dve osobe, a pet ih je ranjeno u ruskim napadima, objavio je na "Telegramu" šef Nezavisne izborne komisije Odeske oblasti Oleg Kiper, prenosi Ukrinform.

"Neprijatelj nastavlja da udara na civilnu i lučku infrastrukturu Odeske oblasti. Nažalost, dve osobe su poginule, a pet je povređeno. Moje iskreno saučešće njihovim porodicama i voljenima", napisao je Kiper.

Prema njegovim rečima, u Odeskoj oblasti su dronovi uništili tri stambene zgrade, a još dve su oštećene.

Dete (2) među povređenima u Sumiju

U Sumskoj oblasti jedna osoba je poginula, a 18 je povređeno usled ruskih napada u protekla 24 sata, objavio je na svom Telegram kanalu šef Oblasne vojne administracije Sumske oblasti Oleg Grigorov.

"Četrdesetpetogodišnji muškarac je poginuo u naselju Krasnopil, a još 18 ljudi je povređeno, uključujući dvogodišnje dete", napisao je Grigorov na "Telegramu".

"Meža" prenosi da su povređena i dva dečaka starosti 10 i 11 godina. Oni su, kako se navodi, zbrinuti u bolnici a njihove povrede se ne tretiraju kao ozbiljne.

Grigorov je još naveo da su oštećene višespratne zgrade i privatne kuće, pomoćne zgrade, automobili, infrastrukturni objekti, poljoprivredna mehanizacija, kulturni centar, obrazovna ustanova, prodavnica, pomoćne zgrade, infrastrukturni objekti i druge strukture.

