Rusija je objavila iznenađujuće detalje o ovogodišnjoj Paradi pobede koja se tradicionalno održava 9. maja na Crvenom trgu, a jedna odluka posebno je privukla pažnju.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, ovog puta parada će biti organizovana bez prikaza vojne tehnike, što predstavlja značajan zaokret u odnosu na prethodne godine.

– Zbog trenutne operativne situacije, učenici vojnih škola Suvorov i Nahimov, kadetski korpusi, kao i kolone vojne tehnike, neće učestvovati u paradi ove godine – navodi se u zvaničnom saopštenju.

U pešadijskoj formaciji defilovaće pripadnici vojnih akademija i visokoškolskih ustanova iz svih rodova i vidova oružanih snaga, čime će fokus biti stavljen na ljudstvo, a ne na naoružanje.

Tokom televizijskog prenosa planirano je i prikazivanje aktivnosti ruskih vojnika u zoni specijalne vojne operacije, uključujući jedinice Raketnih strateških snaga, Vazdušno-kosmičkih snaga i mornarice.

Ipak, vazdušni deo programa neće izostati – iznad Crvenog trga najavljen je prelet letelica, uključujući akrobatske grupe i jurišne avione Su-25.

Odluka da se izostavi prikaz teške vojne opreme izazvala je brojne reakcije, s obzirom na to da je upravo vojna tehnika godinama bila jedan od centralnih simbola Parade pobede u Moskvi.