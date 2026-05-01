Češka je dala dozvolu za prelet aviona slovačkog premijera Roberta Fica za Rusiju gde će učestvovati na proslavi povodom 81. godišnjice Dana pobede u Drugom svetskom ratu, saopštio je večeras portparol češkog Ministarstva spoljnih poslova Adam Čerge.

On je rekao da je Fico već na letu za Moskvu, preneo je TASS. Čerge je naveo da je da je slovačka strana poslala Češkoj standardni zahtev za dozvolu za prelet Ficovog aviona, kao i da je ona izdata bez odlaganja.

Fico je ranije izjavio da tokom posete Moskvi planira da položi cveće na Grob nepoznatog junaka 9. maja, kao i da se nada se da će se sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Fico je rekao da putuje u Moskvu kako bi odao počast vojnicima Crvene armije koji su poginuli boreći se protiv nacista za oslobođenje Slovačke.

Estonija, Litvanija, Letonija i Poljska zabranile su prelet preko svojih teritorija aviona Roberta Fica radi posete Moskvi povodom obeležavanja Dana pobede, 9. maja.