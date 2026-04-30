Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina trenutno čeka nastavak mirovnih pregovora sa Rusijom, ali da je ceo proces dodatno usporen zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, uključujući rat između Izraela i Irana.

U intervjuu za Blumberg, Zelenski je rekao da Kijev nema nove informacije ni iz Moskve ni iz Vašingtona o mogućem nastavku pregovora koji su zaustavljeni nakon prethodne runde u Ženevi, dok, kako je naveo, američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner i dalje razmatraju posetu Kijevu.

On je ocenio da bi razvoj situacije u regionu Irana mogao da ima direktan uticaj na dinamiku mirovnih razgovora između Ukrajine i Rusije.

Zelenski je istakao da nema novih naznaka o tome kada ili gde bi mogli da se održe razgovori koje je organizovala administracija predsednika SAD Donalda Trampa.

"Mislim da sve zavisi od toga kako će se situacija na Bliskom istoku odvijati", rekao je Zelenski u telefonskom intervjuu za američku agenciju. Ukrajinski lider pozvao je SAD i Evropu da zadrže sankcije protiv Rusije i da ne nasedaju na pokušaje Moskve da ih ublaži.

"Mislim da Rusija može da pokrene pitanje prekida vatre u zamenu za ukidanje sankcija određenim preduzećima. Znam da oni pokreću pitanje ukidanja sankcija kojima su isključeni iz SWIFT sistema kako bi njihove banke mogle da rade. Za Ukrajinu je sve ovo veliki rizik", dodao je.

Zelenski je rekao da poziv Trampovim izaslanicima Vitkofu i Kušneru da posete Kijev ostaje na snazi.

"Iako još nisu odgovorili, u kontaktu su sa svojim ukrajinskim kolegama telefonom", naveo je on.

Komentarišući telefonski razgovor Trampa sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o mogućnosti kratkoročnog primirja sa Ukrajinom oko 9. maja, koji Rusija obeležava kao Dan pobede nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu,

Zelenski je ponovio da nije dobio nikakve zvanične ili nezvanične predloge u tom smislu ni od Moskve ni od Vašingtona, napominjući da je naložio svojim diplomatama da kontaktiraju SAD za detalje pre nego što donesu odluku.

Zelenski je rekao da mnoge zemlje, uključujući Ukrajinu, 8. maja obeležavaju dan sećanja na poginule u Drugom svetskom ratu, dodajući da je i dalje nejasno na koji vremenski okvir Putin misli za prekid vatre.

Dodao je rekao da veruje da Kremlj traži jednodnevno ili višednevno primirje prvenstveno kako bi zaštitio svoju godišnju vojnu paradu u Moskvi od potencijalnih ukrajinskih napada.

"Oni žele da parada prođe mirno nekoliko sati, a zatim da se nakon toga nastave napadi. Ne želimo da bilo kakvo primirje postane taktička obmana Ruske Federacije", rekao je Zelenski.

Istovremeno, napomenuo je da podržava inicijative za prekid vatre koje pomažu u zaštiti civila i olakšavaju razmenu zarobljenika.

"Uvek pozitivno reagujemo na istinske predloge za prekid vatre sa Rusijom, ako oni postoje", zaključio je predsednik Ukrajine.