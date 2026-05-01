Belgija je 24. zemlja koja je izrazila nameru da se priključi ovom sporazumu, koji predviđa osnivanje tribunala ovlašćenog da pozove na odgovornost ruske političke i vojne lidere za zločin agresije nad Ukrajinom.

Prema rečima ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrija Sibige, o sporazumu će se glasati na sastanku Komiteta ministara Saveta Evrope u Kišinjevu, 14. i 15. maja.

Generalni sekretar Saveta Evrope Alen Berse nedavno je nagovestio da će se već sledećeg meseca otvoriti „značajne prilike“ za pozivanje Rusije na odgovornost zbog agresije na Ukrajinu.

Kabinet predsednika Ukrajine izložio je korake potrebne za potpuno pokretanje Specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine.