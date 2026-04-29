Još odjekuje Trampova izjava o tome da je Ukrajina poražena vojno, a iz Kijeva su se odmah oglasili, tačnije, Anton Geraščenko, bivši savetnik ministra policije Ukrajine i redovan komentator stanja na frontu u Ukrajini.

Geraščenko je citirao Trampa, koji jasno kaže da je Ukrajina poražena.

Ali, onda je dodao na Iksu:

"Moj komentar - možda je mislio na Iran, iako je u prethodnim rečenicama pričao o Ukrajini. Istina, Putinov pomoćnik (Jurij Ušakov) je zaista rekao da je Putin izvestio Trampa o situaciji na bojnom polju."

Na kraju, poručio je:

"Ukrajina nije poražena, mi nanosimo gubitke ruskim trupama, tehnici i brojnim ruskim vojnim lokacijama u ruskoj pozadini. Rusko napredovanje na bojnom polju plaća se veoma teškim gubicima na njihovoj strani. Što se tiče brodova – nisam siguran odakle dolazi ovaj broj i kakve on veze ima sa Ukrajinom", zaključio je on.