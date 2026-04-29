Beogradska policija uhapsila je A. M. (79) zbog sumnje da je u porodičnoj kući u Vrčinu, nakon bizarne svađe oko računa za struju, potegao kuhinjski nož na svog unuka A. M. (35) i naneo mu povrede.

Kako se saznaje, muškarac je zadobio dve ubodne rane, a na videlo izlazi jeziva istorija ove porodice koja godinama teroriše naselje.

Drama koja je uznemirila Vrčin počela je kao verbalni sukob oko potrošnje električne energije. Prema nezvaničnim informacijama, deda i unuk su se sukobili zbog struje, nakon čega je 79-godišnjak, u stanju neuračunljivog besa, zgrabio nož i krvnički nasrnuo na mladića.

Komšije su i dalje u šoku. Jedan od meštana opisao je scene užasa kojima je prisustvovao.

- Krenuo sam da kosim travu i video kako su iz kuće izjurili. Deda je unuka jurio! Sva sreća pa im se nisam našao na putu, inače bih i ja nastradao. Oni su opasni, ne prezaju ni od čega. Niko ne razgovara sa njima jer često potežu i vatreno oružje - priča ogorčeni komšija.

Stanovnici ovog naselja navode da sa članovima ove porodice komuniciraju isključivo "na distanci".

- Opasni su, bave se nedozvoljenim radnjama. Čak se priča da mu je brat u Španiji u mutnim poslovima. Posvađaju se, izbodu, pa nam prete da ćutimo. Ovo je moralo ovako da se završi - kaže meštanin.

Policija je odmah nakon prijave blokirala kuću i lišila slobode 79-godišnjeg dedu. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Tereti se za nasilje u porodici sa teškim posledicama.

