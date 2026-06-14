Katarski pregovarači odleteli su u Teheran ovog jutra u okviru napora da se finalizuje sporazum o okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, preneo je Rojters, pozivajući se na izvor upoznat sa situacijom.

Predsednik SAD Donald Tramp je najavio da bi novi sporazum između Vašingtona i Teherana trebalo da bude potpisan danas i ocenio da će tim dokumentom biti onemogućeno da Iran dođe do nuklearnog oružja, uz najavu da će nakon njegovog potpisivanja Ormuski moreuz biti otvoren za međunarodni saobraćaj.

Sa druge strane, iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je sinoć da sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država neće biti potpisan danas, odbacujući ranije tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa, uz ocenu da njegovo insistiranje na tom roku predstavlja pritisak na iranski pregovarački tim.